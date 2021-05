“Con la confirmación que se construirán 64 viviendas en San Antonio tendremos ocupada mano de obra local”

El intendente Adrián Casadei en diálogo con Marítima FM destacó la firma con la gobernadora, para las próximas viviendas que se construirán en San Antonio Oeste.

“Más allá de las licitaciones de varias obras que nosotros venimos haciendo, tuvimos la suerte de que al menos en nuestra localidad, anuncien la llegada de unas 64 viviendas, para que el sector de la construcción tenga trabajo por el tiempo que perduran las obras” manifestó.

“Conjuntamente seguimos adelante con los trámites para la terminal de ómnibus, hay que realizar una serie de documentación adjunta que lleva su tiempo, pero continuamos firme con la posibilidad de buscar otras obras de infraestructura para mejorar y brindar mayores servicios” destacó además que en breve comienza el FonGas III.

“Vamos a tener un invierno muy duro, a esto debemos sumarle la pandemia, el año pasado ha sido muy complicado, nadie escapó de esta situación, pero además, terminada la temporada, mucha gente vuelve a pedir trabajo, es algo que todos los días recibimos, solicitudes de gente que no tiene como solventar el mes” sostuvo.

Respecto a la firma de la Ley Pierri señaló que no beneficia a usurpadores sino a ocupantes de viviendas no intrusadas, sino aquellos que por 20 años o más pagaron sus impuestos “era necesario que toda esa gente tenga la posibilidad de poder regularizar la documentación de su vivienda, por ejemplo el barrio ferroviario, personas que viven allí hace más de veinte años, que quedaron residiendo tras el cierre de los ramales, o los hijos de quienes vivían y no tuvieron la posibilidad de solucionar para mejorar el lugar o requerir mayores servicios, para ellos y para la ciudad es un paso adelante”.

Respecto al taller naval mencionó que para el proyecto de desarrollo de un polo logístico en el puerto de ultramar de San Antonio Este, es vital un servicio como ese y si esta empresa no está en condiciones, no descarta llamar a concurso para otra que quiera instalarlo.

Sobre el pago a Cementos del Sur, Casadei respecto a las denuncias de la oposición dijo “se ve que se olvidaron todo lo mal que hicieron cuando eran gobierno, pero esto es solo un pago a cuenta del dinero que iba a venir, se mandó hacer una resolución legislativa, que no se trató por otras circunstancias, pero cuando lleguen los fondos de la provincia, que así va hacer, se restituye el dinero, pero acá no hay nada que no corresponda, si no, no hubiésemos enviado el convenio al Concejo o la posterior resolución legislativa” expuso el mandatario comunal.

