Continúa el reclamo de Empleados de Comercio por conflicto gremial con una distribuidora local

El gremio del Centro Empleados de Comercio de San Antonio Oeste, su referente Gustavo Rolón, los empleados y ex empleados de una distribuidora se hicieron presente en la Secretaría de Trabajo, Delegación San Antonio Oeste para seguir con las vías administrativas de su reclamo laboral. El empresario no pudo hacerse presente y la audiencia no se concretó.

“El viernes tuvimos un día complicado al presentarnos junto a los trabajadores en la Secretaría de Trabajo, Delegación San Antonio Oeste no tuvimos ninguna solución al no presentarse el empleador de la distribuidora, sus abogados hicieron la presentación de certificados médicos con un escrito y por esto, no se llevó adelante la audiencia” indicó Rolón.

“Nos hicimos presentes con los dos trabajadores que están en blanco y sabemos que hay más trabajadores que están en negro, que estuvieron desempeñándose en la distribuidora, despedidos en pleno inicio de cuarentena e incumpliendo la ley nacional. Seguiremos intentando y solucionarlo por la vía administrativa, con estos últimos intentos, la última instancia será iniciar las medidas legales” afirmó.

“En paralelo realizamos el traslado del reclamo y la situación de los trabajadores a la empresa oficial de distribución en CABA, e indicándoles que son responsables solidarios de lo que está ocurriendo acá en San Antonio Oeste. Y nos encontramos a la espera de su respuesta” sostuvo.

“Al presentarnos a esta audiencia, que no se concretó en el mismo momento familiares del empleador de la distribuidora se encontraban retirando mercadería de los depósitos de la empresa, creemos que están haciendo un vaciamiento del lugar y escuchamos otros rumores sobre la distribuidora” aseveró el gremialista.

“Este empresario y empleador, no se ha manejado bien con los empleados y ex empleados, lamentamos que la caducidad del tiempo no permita acompañar los reclamos laborales de algunos trabajadores. Lo importante de este reclamo y la visualización de los problemas de esta empresa, propició el acercamiento de muchos ex trabajadores para dar sus testimonios” explicó.

Sobre las medidas de fuerza señaló “Las medidas de reclamo y movilización que se tomaron frente a la distribuidora las levantamos, a razón de conocer las nuevas formas de logística para repartir la mercadería y estamos evaluando con los trabajadores las posibilidades de retomar las medidas de fuerza con el fin de dar a conocer a la distribuidora oficial lo que está pasando en nuestra localidad. Por lo que entendemos, la empresa oficial a nivel nacional ha demostrado el acompañamiento de los trabajadores en pandemia y de carácter familiar”.

“Sentimos la presencia de la Secretaría de Trabajo, Delegación San Antonio Oeste que nos acompañó y es una herramienta importante para todos nosotros, con una delegada a cargo la abogada Jessica Ressler y su equipo, actuando cuando correspondía. Y junto a los trabajadores llevamos 15 días de reclamo continuos y nos fortalecimos para seguir con nuestra lucha laboral” finalizó.

NdelE: Este medio dialogó con el empresario quien prefirió no exponer su situación y solicitó que dialoguemos con la delegada de trabajo Jessica Ressler. La delegada de trabajo mencionó que todos los pasos legales correspondientes se vienen realizando en el ámbito de la cartera provincial y que la cartera provincial podría convocar a una conciliación obligatoria.