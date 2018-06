Continuaron las reuniones del Consejo de Seguridad Ciudadana para finalizar su conformación

La secretaria del Consejo Local de Seguridad Ciudadana, la profesora Carolina Cura mencionó, “hoy tuvimos la reunión la asistencia no fue tan numerosa como el miércoles anterior, quiero pensar que es por el clima hace mucho frío, se cubrió parte del consejo después vamos a dar a conocerlo, pero quedan todavía lugares por completar. Quedamos en realizar las invitaciones correspondientes a las personas que no concurrieron y que sí vinieron a la anterior, manifestando interés por trabajar”.

“Nos vamos a reunir el próximo miércoles, vamos a invitar a otros actores que son importantes en nuestra sociedad, en otras problemáticas como por ejemplo personas que delinquen o que están en situación de riesgo de calle a su vez, que estas personas padecen de enfermedades mentales. Sabemos que desde la ley provincial de desmanicomialización, por esto estamos en un brete, porque no hay un lugar de atención para ellos, entonces vemos las dos posturas: por un lado el peligro de estas personas a otro ciudadanos y el peligro que padecen ellos por ejemplo una de ellas vive en la calle, la familia que debería hacerse cargo no tiene los medios y a su vez la familia para hacerse cargo debería tener otro lugar para que esta persona pueda transitar durante el día y ser atendido por esta ley de desmanicomialización, es decir, antes se llamaba manicomio ahora eso no existe y vemos que la ley esta trunca en este sentido, falta una pata. Entonces la idea que se trató fue de invitar a los legisladores para que participen y la idea es ver que solución le damos a estas dos personas que están identificadas” sostuvo.