COVID-19: Cuál es la forma correcta de usar un barbijo o tapabocas

En principio, ese esencial entender que el uso de barbijo o tapabocas casero es un elemento más que suma a la prevención general. No reemplaza las medidas centrales, como respetar el aislamiento obligatorio, la distancia de dos metros entre personas y el lavado de manos con agua y jabón.

Formas de uso

Antes de ponerse el tapaboca, lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. El tapaboca debe cubrir boca y nariz. Asegurarse que no haya espacios entre la cara y la máscara. Evitar tocar el tapaboca mientras se usa. Si lo hace, lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Cambiarlo en cuanto esté húmedo o visiblemente sucio. Si es de tela, lavarlo con agua tibia y jabón. Para quitarse el tapaboca, hacerlo por detrás sin tocar la parte delantera, colocarlo inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol.

Los errores más comunes

No se debe usar por debajo de la nariz ni dejar expuesto el mentón. No usarlos flojo ni dejar espacios a los lados. No usarlo de tal forma que solo cubra la punta de la nariz. No dejarlo por debajo del mentón o sobre la cabeza para descansar o tomar aire. El tapaboca no se recomienda para personas con problemas respiratorios o menores de dos años.