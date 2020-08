COVID 19 ENTRE EL MIEDO Y LA DESESPERANZA (carta de lectores)

Difícilmente se puedan explicar temas tan complejos como los referidos a la pandemia y la política sanitaria en una carta de lectores. Intentaré resumir mi opinión sobre esta problemática.

Seguramente la enfermedad epidémica desconocida que se extiende por varios países, dejará secuelas globales como lo han sido las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Desde enero a la fecha la OMS no ha dejado de reunir a científicos del más alto nivel para estudiar y evaluar permanentemente el avance del virus y sus posibles tratamientos.

Para referirme a la cuarentena y evaluar las políticas públicas desarrolladas, debo situarme contextualmente en nuestro país, provincia y por qué no, en la comarca. 1°) A nivel nacional podemos coincidir que la llamada “cuarentena” fue oportunamente aceptada por la mayoría de la ciudadanía, ya que comprendimos que era necesario evaluar y acondicionar los recursos materiales y humanos disponibles para la contingencia. Desde el punto de vista comunicacional, se implementó desde el primer día una campaña sistemática de MIEDO, al mismo tiempo que se impartieron protocolos para quienes por obligación o necesidad salieran a los espacios de atención o públicos. Después de 130 días de escuchar diariamente estadísticas de contagiados y muertos, cabe preguntarse: antes la gente no se moría por ejemplo de neumonías, cáncer, ACV, etc., etc.,? Después de 4 meses aún es necesario repetir los cuatro pasos básicos de cuidados personales? Qué impedimentos intelectuales o psicoemocionales tiene el presidente Alberto Fernández para negarse a convocar a los entendidos en ECONOMÍA o en PSICOLOGÍA-PSIQUIATRÍA, en circunstancias tan especiales como las actuales? Sólo por tomar algunas frases de especialistas en la materia cito: “ TENEMOS DOS PROBLEMAS: EL CORONAVIRUS Y EL GOBIERNO” dijo el doctor en economía JUAN CARLOS DE PABLO. “ EL MIEDO ES UNA PANDEMIA PARALELA…NO SE SABE CUÁNTO PUEDEN DURAR SUS EFECTOS” dijo el Dr. DANIEL LÓPEZ ROSETTI y por último cito palabras del Dr. FACUNDO MANES: “ESTÁ EMPEZANDO UNA PANDEMIA DE SALUD MENTAL”. Creo humildemente que hay una SUBESTIMACIÓN de la ciudadanía en general y de los especialistas que necesariamente podrían aportar una mirada INTERDISCIPLINARIA EN LA BÚSQUEDA DE POSIBLES ATENUANTES a las GRAVES CONSECUENCIAS DERIVADAS. Es muy preocupante el avance de los contagios, pero no menos preocupante es la INCERTIDUMBRE a la que se somete a la POBLACIÓN ENCERRADA LITERALMENTE.

2°) Hace unos días se leyó nuevamente un titular publicado el día 15 de junio ppdo.: “RÍO NEGRO LA PEOR DE LAS ROVINCIAS EN EL MANEJO DEL COVID”. Y los casos siguen aumentando en las mismas ciudades. Bariloche y General Roca (como las más importantes) siguen siendo lugares donde el cumplimiento de las medidas impartidas es parcial. Por alguna razón el mensaje de las autoridades locales no tiene el efecto esperado. 3°) En nuestra zona, el intendente Adrián Casadei tomó las medidas estrictas inmediatamente, al punto tal que muchos turistas, incluso propietarios, tuvieron que volverse a sus lugares de origen o cancelar sus días por el fin de semana largo de Semana Santa. Aquí de formó el COMITÉ DE CRISIS y los funcionarios de primer nivel, al igual que los concejales, estuvieron día y noche acompañando al personal de seguridad en el control de ingreso. Y un detalle que no es menor, cedieron un porcentaje de sus haberes para colaborar con la emergencia.

Para finalizar creo que NO ES CASUAL QUE NUESTRO LUGAR, INCLUSO QUE VIEDMA, HOY SIGA LIBRE DE CONTAGIOS. Que la FLEXIBILIZACIÓN SEA paulatina y moderada. TODOS Y TODAS DEBIÉRAMOS CUIDARNOS aunque no haya epidemia… ni pandemia.

IRMA VERBEKE (LAS GRUTAS)

