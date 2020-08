COVID19: a 20 días del primer activo, San Antonio sigue reportando casos a diario

Hoy se cumplen veinte días del primer caso de coronavirus en la localidad sanantoniense y con la inconsistencia en los reportes municipales y provinciales.

Ayer el Ministerio de Salud señaló 85 casos activos y 10 positivos en el día domingo, mientras el COEM especificó 63 casos activos y 4 positivos.

Hasta el momento no hay coincidencia y según mencionaron desde provincia a este medio, el día martes se normalizarán con la carga y se acercarán los datos por el SISA.

Desde hace aproximadamente una semana aparecen las disparidades en los números de positivos, como también de recuperados.

Hasta el momento hay tres personas fallecidas (dos hombres y una mujer) y un paciente muy grave en Viedma.

Por ahora seguirá de la misma manera las restricciones, hasta el 20 de septiembre al menos con las mismas prerrogativas que estipuló el ejecutivo municipal.

Esta semana también las noticias del colapso sanitario en el valle alarmó a la población.

Frente a la saturación del sector sanitario, que está atravesando en el Alto Valle una de las situaciones más frágiles en la pandemia, la información certera y precisa que debe ser brindada por las fuentes oficiales de Salud lamentablemente parecen no llegar frente a las preguntas que se les formulan.

En Allen y en Regina, al menos, hubo dos casos donde se encendió la alarma: familiares denunciaron por las redes -y también publicaron en medios de comunicación de la zona- que los pacientes murieron sin lograr ser internados en unidades de terapia intensiva por la inexistencia de camas desocupadas.

– ¿Puede confirmar si en el Alto Valle han fallecido pacientes de COVID por falta de camas UTI?, se consultó a la funcionaria de Salud.

– “Yo no sé si es la causa del fallecimiento. Sé que han fallecido pacientes pero no sé si es por no contar con camas, porque en la provincia nunca no hubo ninguna cama en la provincia (sic). Desconozco”.

Falta de camas

También el intendente de Fernández Oro, Mariano Lavin, en relación al caso del contagio masivo de COVID en un geriátrico, resaltó que los adultos mayores debieron permanecer en el hogar -pese a su situación de riesgo por tratarse de personas mayores entre 80 y 95 años- por la falta de lugares de internación.

El escenario es preocupante y frente a esto, ayer se consultó a Iberó sobre la ampliación de los recursos en la zona del Alto Valle. Se informó que se sumarán camas para cuidados críticos en Allen, pero en Roca no se brindaron precisiones.

“Teníamos la camas, monitores y respiradores, era seguir buscando opciones de espacios físicos”, indicó escuetamente Iberó.

¿Se puede saber cuántas camas y en qué plazos se instalarían?

“No, estamos armando, cuanto estén listos les contamos“, finalizó la funcionaria, sin dar detalles que confirmen la inversión. (IH/GNRoca)