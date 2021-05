Covid19: el ejido sanantoniense superó los 50 activos

Según publica el Ministerio de Salud en su parte de prensa diario, hoy confirmaron 6 positivos de San Antonio Oeste y 5 de Las Grutas. Respecto a los activos hoy son 42 de San Antonio Oeste y 9 de Las Grutas.

Actualmente internados en el hospital Aníbal Serra, hay 5 pacientes con covid positivo y entre San Antonio y Las Grutas poco más de 50 aislados. Hubo 5 altas en SAO.

En las últimas semanas, si bien los contagios siguen de manera constante, son más los que resultan negativos que positivos, por ello el incremento aún es lento y no genera aún tanta alarma.

En la jornada de ayer, en el informe semanal de Salud, Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas del Ministerio de Salud de Río Negro, afirmó que no se detectó hasta ahora, la presencia de nuevas cepas de coronavirus: “No hay ningún caso con cepa de Manaos positiva en nuestra provincia”.

Asimismo, expresó: “A mí a veces me enoja que no entendamos, que es tan sencillo y tan simple no contagiarme: mantener los 2 metros, usar el tapaboca, ventilar los ambientes, usar alcohol en gel, lavarnos las manos. Hoy lo único que necesitamos para no contagiarnos y poder frenar esta curva es distanciarnos, usar el tapaboca y ventilar los ambientes”.

En relación al Plan de Vacunación en Río Negro, detalló que “en total, recibimos 140 .852 dosis, se aplicaron el 97,6%, somos una de las provincias que más aplicó las vacunas que recibió. Aplicamos 137.410 dosis. De la población objetivo a vacunar tenemos más de 50% ya vacunado. En muchas de las ciudades, incluyendo Viedma, ya se empezó a vacunar a menores de 60 que tienen factores de riesgo”.

Por otro lado, remarcó que la vacuna no evita el contagio, sino evita las complicaciones severas. “Hemos recibido un montón de pedidos, de hoteleros, taxistas, que todos quieren ser declarados esenciales para recibir la vacuna. La verdad es que todos nos queremos vacunar pero, lo único importante saber es que, tenemos que evitar la terapia intensiva de todas las personas que tienen riesgo”, concluyó.

