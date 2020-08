COVID19: este lunes realizan la solicitud oficial para que la donación de plasma se realice en San Antonio Oeste

Finalmente, este lunes 31 de agosto, elevarán desde el nosocomio “Aníbal Serra”, a cargo de la médica Paula Iaquinta, la solicitud formal para la habilitación en el laboratorio del hospital, puedan hacer la extracción de sangre a recuperados de coronavirus.

El pedido, que va con el acompañamiento del intendente Adrián Casadei y la legisladora Marilin Gemignani, para el Ministro de Salud, también a la referente provincial de laboratorios, quienes en consecuencia deberán emitir una resolución.

En diálogo con Pablo Vincent, empresario y ex titular de última cooperadora del hospital público sanantoniense, y que durante su gestión realizó importantes obras en el mismo, señaló al ser consultado, que lo único que faltaría para la elaboración de plasma para los pacientes del Covid-19 en el mismo, sería un freezer de -40 grados y los kits de conservación del plasma, que suman poco más de 300 mil pesos de costo, y que se podrían recaudar sin mayores inconvenientes entre la comunidad, que sería la principal beneficiaria de esta actividad.

“Tomamos conocimiento con los ex miembros, también son un grupo de amigos, el cual siempre estamos en contacto, algunos tuvimos una reunión con el personal del laboratorio y surgió la inquietud, desde salud pública, la necesidad de que se pueda avanzar con esto” afirmó.

“Nuestro aporte es que esto se realice aquí en San Antonio que no sea un impedimkento no conseguir el material necesario, todo lo contrario, nuestra contribución es que lo tenga el laboratorio, por eso nos pusimos en contacto con los proveedores. No estamos hablando de algo imposible en números” añadió que esto no es un gasto, sino una inversión para la comunidad “por ello apelaremos siempre a la solidaridad de nuestros vecinos”.

“Tiene que ser una decisión de salud que se realice aquí, es importante para la comunidad que ya está dispuesta a colaborar” dijo además que quienes se contagiaron de COVID no podemos perder su donación para dar luego a quienes lo puedan necesitar “asimismo, creemos que es la oportunidad de empezar a descentralizar y que no todo sea en Viedma” sostuvo Vincent.

COVID-19: se reglamentó la Ley que promueve la donación de plasma de pacientes recuperados

La Gobernadora Arabela Carreras firmó el decreto que reglamenta la ley elaborada por Marilin Gemignani, de promoción de la donación de plasma por parte de pacientes recuperados de COVID-19.

La norma declara de interés público provincial la donación voluntaria de sangre para la obtención del plasma, con el objetivo de utilizarse en ensayos clínicos destinados al tratamiento de pacientes que lo requieran.

Además, se creó el Registro Provincial de Pacientes Recuperados, a cargo del Ministerio de Salud de la provincia, el cual se adecuará a la Ley Nacional de Sangre y cumplirá con los requisitos de la Ley Nacional de Protección de los Datos Personales.

Asimismo, la Provincia, a través del Ministerio de Salud, trabaja en la promoción y concientización de la donación de plasma y la importancia del tratamiento, además de facilitar el transporte y la alimentación de los donantes que lo necesiten.