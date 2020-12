Covid19: importante curva de crecimiento de positivos en San Antonio Oeste

No para de crecer la curva de casos positivos por coronavirus en el ejido sanantoniense. Hubo una nueva víctima, en una semana fallecieron en la localidad 4 personas (todos mayores de 70 años). Son 20 en total desde que empezó la pandemia.

Este día se dieron 52 casos en San Antonio (3 de ellos en SAE) y 11 en Las Grutas. Alcanzando 63 positivos. La sumatoria arroja 237 de San Antonio Oeste (9 en SAE) y 54 de Las Grutas que hacen un total de 291 activos.

Desde que el COEM no brinda más datos diarios, solo se replica el oficial provincial, es por eso que este medio comenzó a buscar el resto de las estadísticas diarias, conocemos que hay 211 aislados. Por ejemplo, en San Antonio, los positivos de hoy fueron 38 por PCR y 14 por CCE.

En diálogo con Marítima FM, la directora del hospital Paula Iaquinta señaló que “los datos son los reales, son nuestros datos, porque no somos obsecuentes con nadie y no hacemos política con esto, a pesar que las dos veces que hicimos búsquedas activas los resultados fueron bastante bajos” confirmó que ahora tienen para hacer test rápidos y para hacer los hisopados.

“Los análisis se hacen en Viedma y hasta ahora no nos dijeron que no se tengan reactivos, pero si faltasen, no es que no pueda ocurrir, sucedió aquí, en la provincia y en el mundo” agregó “seguramente tendremos una segunda ola, eso será para más adelante, pero lo que te digo es que con la vacuna podremos aminorar el impacto” dijo que actualmente están haciendo bastantes hisopados diarios.

“El análisis se hace en la capital de un día para el otro, a pesar que allí se analizan para toda la zona, de todos modos, se tienen pronto los datos” aseguró también que espera que no sigan con el relajamiento “hay que seguir cuidándose porque tenemos en cada uno de nosotros los medios y los métodos para disminuir la cantidad de contagios”.