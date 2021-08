Covid19: “Sigue habiendo contagios” dijo Iberó y pidió a la gente vacunarse

La doctora Mercedes Iberó remarcó la necesidad de contar con las dos dosis de cualquier vacuna contra el covid antes de que llegue la variante Delta. Remarcó que la combinación de la Sputnik con la Moderna es segura y recomendable y explicó que los menores de 12 a 17 años sin factores de riesgo se vacunarán cuando ingresen más vacunas, tras terminar con los menores de riesgo y quienes deben combinar Sputnik.

Hoy Río Negro tiene 2146 activos. Según informó la doctora Iberó comparado con la semana pasada bajó un 19.7 por ciento en la provincia.

Sin embargo, aclaró que el hecho de tener en un día 191 casos nuevos como anoche significa que todavía hay 191 casos que harán que en 10 días podamos ser 1100 casos nuevos, “no se fue el virus, hay una sensación, quizá porque hay muchos vacunados, de ya no hay más, sigue habiendo covid”. Aclaró que todavía no se ha detectado en la provincia la variante Delta, pero “va a llegar, lo más importante es que aprendamos que no se fue y hay que cuidarse”, enfatizó.

Iberó lamentó que sigue pasando que el que es contacto estrecho no lo dice, “pero es importante que entienda que por diez días puede contagiar, aunque no tenga ningún síntoma, si se hisopó al 5 día y dio negativo, por 10 días puede contagiar, se queda en su casa”.

Sostuvo que sigue pasando que hay mucha gente que no se vacuna y destacó que “todas las vacunas ya pasaron la parte de la seguridad, en fase 1 y 2, son vacunas seguras, que no van a producir más que fiebre, dolor en el brazo, cansancio generalizado”. Agregó que “algunas tienen más eficacia que otra, pero se sabe que con las dos dosis de todas las vacunas no terminamos en terapia, con casos graves y fallecidos, si viene la variante Delta y todos estamos vacunados con dos dosis vamos a evitar mucho la internación en terapia”.

Aclaró que hoy no se llama para convocar a vacunarse sino que es a demanda, del mismo modo que con las segundas dosis, deben pasar 28 días de Sinopharm y 8 semanas de la Astrazeneca o Sputmink. En relación con esta última dijo que si bien llegaron segundas dosis no son suficientes para todos, pero se pude hacer una combinación con Moderna, que “es tan eficaz como la Sputnik”.

La doctora lamentó que hay mayores de 60 años internados sin haberse dado la vacuna. Planteó que cuando nacen nuestros hijos “vamos y los vacunamos, no preguntamos, es lo que más amamos, ahora hacemos todas estas preguntas y realmente les digo que son seguras, hay países enteros vacunados, muchos ya vamos a cumplir un año de vacunados, por favor acérquense y vacúnense”.

Consultada respecto a la vacunación de menores de 12 a 17 años sin factores de riesgo dijo que se hará cuando entren más vacunas de Moderna, porque hasta ahora es la única autorizada, “hoy tienen prioridad los factores de riesgo y completar segunda dosis de quienes recibieron Sputnik”. Agregó que cuando se termine ese grupo y sigan entrando se van a empezar a vacunar a los menores sin factores de riesgo.

