Crecen las quejas en Defensa del Consumidor por los golpes de corriente eléctrica en el ejido sanantoniense

Así lo manifestó Patricia Geoffroy a Info4. La titular de Defensa del Consumidor municipal mencionó que son constantes los llamados de personas que han sido afectadas por los diferentes golpes de corriente eléctrica (denominados comúnmente bajones de luz).

“Una señora llegó este día (el jueves) con una presentación al respecto, la misma queja que otros vecinos, que afectan generalmente que de cada golpe vuelve con mayor energía y eso daña o quema los electrodomésticos, ese planteo nos hacen constantemente y mayormente provienen de Las Grutas y Puerto del Este, algunos no pueden llegar hasta aquí para hacer el reclamo, pero estas denuncias han crecido”.

“Vamos a llevar al EPRE todas las planillas para que se acerquen a nuestra zona para que tomen directamente los reclamos y contacto con los vecinos” agregó “del Puerto quedamos con la posibilidad de ir hasta allá para que llene toda la documentación porque varios vecinos mencionaron que hasta los focos se han quemado”.

“Desde las 7 de la mañana, todos los días estamos aquí, hasta el mediodía recibimos los reclamos, no solo esto, sino todos aquellos que quieren hacer sobre empresas prestatarias” afirmó Geoffroy.

“También tenemos las quejas por los recibos de luz, muchos lo consideran abusivos, por eso también los vecinos, al no hacerle caso sus quejas en la empresa, llegan aquí, le decimos que deben traer las facturas últimas de luz, se hace una planilla, otra con una proforma del EPRE, pasado do o tres días, regresa la documentación con una medida del Ente Regulador y hasta tanto no se revise la situación del usuario, de porqué fue el aumento, no deben pagarlo con el costo excesivo” afirmó.

MANTENDRA NIVEL DE INVERSION

EdERSA informó que a pesar del complejo contexto socioeconómico que atraviesa el país, “el nivel de inversión se mantendrá de acuerdo a lo proyectado para este año» y anunció que el martes próximo abrirá una nueva sucursal en Ingeniero Huergo Negro, que se suma al conjunto de nuevas oficinas de la empresa eléctrica.

Es propósito prestar el mejor servicio eléctrico -señala EdERSA- se pone en marcha un ambicioso proyecto de mejorar las oficinas comerciales. En los últimos dos años refaccionó o construyó nuevas sucursales en Catriel, Cipolletti, Fernández Oro, Villa Regina, Choele Choel, Chimpay, General Conesa, Las Grutas y El Bolsón.

Continúa el martes con Ingeniero Huergo y los próximos Centros de Gestión a construir serán en El Cóndor, Villa Llanquin, Rio Villegas, Cervantes y Lamarque, cumpliendo con el compromiso que asumido durante la última Revisión Quinquenal de su tarifa.