Creen que las nuevas cepas de COVID-19 ya circulan en Viedma

El director del hospital Zatti planteó que se observa una mayor virulencia del virus en personas más jóvenes y confirmó que ya circulan en el Alto Valle y en la Zona Andina. “Más allá de las cepas, lo que tenemos certeza es que a mayor circulación de personas, mayor circulación viral y esto es lo que está pasando”, subrayó.

El director del hospital Artémides Zatti, José Pacayut, informó que las cepas Manaos y Británica de COVID-19 ya circulan en el Alto Valle y la Zona Andina y se estima que también llegaron a Viedma y la región aunque todavía no se confirmó con muestras de laboratorio.

“Desde la semana pasada hay certezas de que las nuevas cepas están circulando en las zonas del Valle y en Bariloche. Si bien no tenemos certeza de esto en nuestra región, seguramente también están presentes”, indicó en diálogo con el programa Entrega a Domicilio de Radio Nacional.

“Todo hace suponer que nosotros también deberíamos tener circulación de las nuevas cepas; si bien no tenemos certeza de esto, lo que vemos es una mayor virulencia sobre todo en personas jóvenes”, indicó.

Pacayut señaló que en los últimos días “vimos una gran cantidad de personas jóvenes, ya sean moderadas o graves, que en algunos casos requirieron internación y esto nos hace pensar que estamos afectados por estas cepas. Más allá de las cepas, lo que tenemos certeza es que a mayor circulación de personas, mayor circulación viral y esto es lo que está pasando”, añadió.

Con respecto a la situación del hospital para hacer frente al crecimiento exponencial de casos que se experimenta en todo el país y que en Viedma tuvo repunte muy fuerte ayer.

“Esta situación hoy no nos representa una complicación en cuanto a los sectores de internación, es probable que nos complique en el corto plazo”, indicó para agregar que “venimos con buena disponibilidad de camas en cuidados progresivos y en terapia intensiva pero todo nos hace suponer que esto nos va a impactar”.

Por otra parte, planteó que en este momento, las personas menores de 60 con patologías como obesidad y diabetes son las más vulnerables al virus.

Con el crecimiento de los casos, también aumentaron los contagios en el hospital que en este momento tiene unas 15 personas contagiadas.

“Es cierto que están vacunados con las dos dosis por ende todo hace suponer que van a ser casos leves. Nosotros en Viedma no hemos tenido casos graves en personas que hayan completado su esquema de vacunación o en personas que habiendo sido vacunados haya pasado el tiempo correspondiente para generar anticuerpos”, indicó.

Inmunización de las vacunas

Pacayut aclaró que “cualquier vacuna requiere de 2 semanas para generar anticuerpos”. “Si me vacuno hoy y hoy me declaran positivo, mi incubación probablemente fue anterior. Entonces la vacuna no me va a proteger”, indicó para remarcar la importancia de cuidarse a pesar de estar vacunados.

“En adultos mayores vacunados hoy no tenemos casos moderados o graves en la población. Esto es un buen augurio”, destacó. (VDNoticias)

