Esto Creo: Escorias de Mina Gonzalito en SAO ¿Remediación “por donde pasa el obispo”?

Los trabajos de remediación del escorial de la ex Mina “Gonzalito” en el acceso a nuestra comunidad, tanto en su principal concentración y volumen de “la estanciera”, como en el actual barrio donde funciono la fundición del mineral se encuentran a pleno ritmo y estimo que se acercan a la mitad de su cometido.

Si mal no recuerdo, el tema de la contaminación por plomo y metales pesados se hizo público a partir de un estudio científico que dio cuenta que estos elementos del reino mineral, habían pasado, percolado mediante, a las aguas de la bahía y por ellas al reino animal, lo que se constató en los bancos de mejillines de la ribera norte de nuestra ciudad.

A partir de esa información la situación tomó estado público y comenzó la larga saga de situaciones y hechos que se extienden hasta el presente, donde se estaría trabajando en la solución o remediación definitiva de ese pasivo ambiental que por 50 años convivio con los sanantonienses.

Conocido este tránsito del reino mineral al animal, la consecuencia lógica fue constatar si los seres humanos también habían sido afectados por estos elementos, y el sistema de salud local, con ayuda del sistema nacional, confirmo que había niños afectados por concentraciones de plomo en sangre mayores a las normales, y que constituían un riesgo para la salud comunitaria.

No es menos cierto que la actividad que hoy se realiza no hubiera sido posible sin la pujanza y tozudez de un grupo de vecinos, que mediante la Multisectorial, se ocuparon de vencer toda suerte de obstáculos, incluyendo corrupción y corruptos que tuvieron en el tema “el campo orégano” para “mojar el pancito” y hacer cuanto mamarracho les fue posible para satisfacer sus apetitos angurrientos, hasta llegar a donde se llegó hoy.

Quiero señalar que lo que escribo surge de mi propia inquietud y con muchas limitaciones y carencias, por lo que, aclaro, no dicto catedra, ni sentencio, solo opino.

El informe original hablaba de Plomo y una cantidad de “Metales Pesados” incluso recuerdo una dura polémica que llego hasta estrados judiciales por la posibilidad que entre los componentes de la “ganga” hubiera “Indio” un mineral muy valioso natural y frecuentemente asociado al plomo en su estado natural. El recordado “Tito” Marino, fue el quijotesco, defensor de nuestros intereses, ante quienes pretendieran hacer negocio con este recurso

Lo que me preocupa y lleva a titular al presente, es que veo, y nadie dice nada al respecto, que los trabajos de remediación solo comprenderían al plomo y no a los otros componentes de la escoria, tan o más peligrosos y dañinos que este y que el estudio original los mencionaba.

Pienso que así como en el barrio donde funciono la fundición, hubo que profundizar la extracción de la tierra superficial más allá de lo previsto, porque había más y de nada servía dejarla, en el sector de mayor concentración también debería realizarse algo similar, y también actuar sobre los otros componentes más allá del plomo, que además con el correr de los años y tal como su nombre lo indica, serían más “pesados” y podrían ubicarse a mayor profundidad que la escoria visible. No sé si los recursos previstos alcanzarían para esto, pero si así fuera, creo que sería más barato extender el trabajo con la empresa ya instalada y operando en el lugar, que esperar a un nuevo proceso licitatorio para volver a trabajar al mismo lugar con este otro cometido.

Lamentablemente no ha sido posible dialogar con quienes tienen la responsabilidad y el conocimiento concreto del tema y la situación; hace un par de semanas atrás, a mi propuesta y de Carlos Aguilar, se nos invitó a visitar las obras, para que a través de los medios informáramos a nuestros vecinos de las características y peculiaridades de la obra, pero dos horas antes de realizarla se suspendió la misma. Nunca más se repitió la invitación.

Insisto en que no dispongo de la información, ni estoy juzgando, solo me pregunto: ¿Las obras de remediación de las escorias de la ex mina Gonzalito son:”por donde pasa el obispo”? Dios quiera que no.

Julio Ramòn Alcalde