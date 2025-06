«Creo que es necesario reactivar la Mesa de Pesca Local»

La concejal de San Antonio Oeste por Primero Río Negro Karina Avaca se refirió al rol opositor de su bloque, cuestionó la falta de diálogo del oficialismo. Como Técnica en Producción Pesquera y Maricultura de la UnCO, advirtió sobre la grave crisis pesquera que atraviesa la región.

Karina Avaca, concejal por Primero Río Negro en San Antonio Oeste, realizó un análisis sobre su labor en el Concejo Deliberante y el panorama que enfrenta la localidad. En una entrevista en la que repasó decisiones clave y desafíos actuales, destacó las dificultades para lograr consensos genuinos y criticó la falta de políticas claras del Ejecutivo municipal y del gobierno provincial.

“Desde nuestro bloque siempre hubo una apertura al diálogo y al consenso. Desde una oposición constructiva, que no es sencilla cuando del otro lado están acostumbrados a gobernar comprando voluntades”, expresó la edil, y remarcó que muchas veces se espera que el acompañamiento sea sin cuestionamientos. “Me encontré con que el consenso, para algunos, es decir que sí sin preguntar”, afirmó.

Uno de los momentos más complejos que atravesó en su rol legislativo fue su voto afirmativo para quitar la concesión del parador de la quinta bajada en Las Grutas. “Me costó muchísimo. Siempre defendí al privado que invierte y arriesga, pero como concejal no me toca juzgar intenciones, sino analizar los hechos y las normativas. Y había faltas claras del concesionario”, explicó. En ese marco, responsabilizó al Ejecutivo municipal por no haber tenido políticas claras que eviten este tipo de situaciones.

También adelantó que se discutirán los términos del nuevo pliego licitatorio del parador y reafirmó que, a la hora de decidir, se guía por “las leyes, las ordenanzas y lo que me transmiten los vecinos”.

Avaca señaló que uno de los principales desafíos actuales en San Antonio es la falta de empleo, agravada por la crisis del sector pesquero. “La actividad está en emergencia. Pasamos de tener más de 40 buques operando a apenas uno. No hay recursos y hay desinformación absoluta desde los organismos que deberían brindar respuestas”, denunció.

En ese sentido, destacó el trabajo que viene haciendo para visibilizar la situación, mantener reuniones con actores clave del sector y reactivar la Mesa de Pesca Local, creada por ordenanza. También cuestionó el uso del Fondo Nacional Pesquero: “Hay un 60% que, por un acuerdo del año 2014, va al FUNBAPA, que nada tiene que ver con la pesca. Estamos solicitando informes para saber en qué se usa y cómo se podría reorientar”.

Además, criticó al gobierno provincial por “desviar la atención hacia Nación” y no dar respuestas concretas. “La crisis viene de arrastre. Ahora nos preocupamos por cuidar el recurso cuando antes no lo hicimos”, apuntó.

Por último, la concejal aclaró que su pertenencia es al partido provincial Primero Río Negro, y no a La Libertad Avanza, con quien a veces se la vincula erróneamente. “Yo participé en la lista 216, la banca le pertenece a Primero Río Negro. Nuestro proyecto se basa en tres pilares: orden, progreso y generación de empleo. Esa es nuestra guía para trabajar”, concluyó.