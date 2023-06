Crisis pesquera «hoy estamos lamentando las malas políticas» dijo Aquiles

Entrevista al capitán Esteban Aquiles, quien tiene la experiencia de 38 años en la pesca dentro del golfo San Matías. Desde su mirada entiende que aún se está a tiempo de salvar los recursos.

Según Aquiles sería necesario que dentro de este espacio provincial marítimo no existan vedas. Asimismo deja entrever es que se está pescando en plataforma nacional muy cerca del limite provincial con barcos que tiene muy buen equipamiento esto podría incidir de forma negativa en las pesquerías dentro del golfo.

– ¿La situación pesquera no es para nada auspiciosa desde su mirada que es lo está ocurriendo y cómo lo vive ante una situación que es preocupante para el sector pesquero, pero también para la comunidad

– Lo que está ocurriendo con la emergencia pesquera es lo más difícil. Lo que tienen que entender nuestros funcionarios es que el Golfo San Matías es como una gorra dada vuelta, tiene mucha profundidad, mientras que la visera sería la entrada con una profundidad menor. Nos tenemos que preguntar que es lo que está ocurriendo. Hay que ver qué pasó.» agregó «¿Porque viene el pescado al golfo?. No es propio del golfo, es migratorio y entra por temporada por la cantidad de alimentación que este mismo tiene o tenía. Esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer. Hoy por hoy se está pescando, estoy hablando de la plataforma de nación, muy cerca de la línea de la provincia de Río Negro, esto tiene sus consecuencias».

«Hay gente que no quiere escuchar como los funcionarios públicos, en el golfo tenemos varias vedas: una de Octubre, Noviembre y Diciembre ahora la alargaron mucho mas, tenemos la veda de Punta Pórfido. Reitero el pescado es migratorio, no puede haber vedas porque el pescado hace un recorrido, entra por la parte norte y por la parte sur del golfo» añadió «Lamentablemente la niña bonita es el langostino y todos estos años la merluza estuvo olvidada para nuestros biólogos y funcionarios. Ahora tenemos esta consecuencia y es que la merluza no está y tenemos que saber porque. Han querido copiar de pesca nación las vedas y no sirven para nada».

«El pescado tiene que hacer todo el mismo recorrido sin vedas, tener su ciclo reproductivo y volver a irse. Nos hacen creer que el pescado es del Golfo San Matías. Nada que ver. Siempre nos hacen creer como sea estas cosas y hoy por hoy lo estamos lamentado. Nos estamos copiando todo de nación pero la plataforma es una cosa y el golfo San Matías es totalmente diferente».

– Actualmente existe una rara sensación en la comunidad pero además hemos transmitido por los medios algunos mensajes de que por ahí el recurso se ha extraido de forma excesiva o por lo menos no con las acciones de pesca correctas, realmente que conlleva una pesquería de merluza o de langostino. ¿Usted comparte esta reflexión?

– Tengo 38 años navegando y creo que no tiene nada que ver el langostino con la merluza. Cuando este hizo una entrada al golfo me toco representar a los patrones pesqueros y en ese momento dije que teníamos un diamante en la mano y que no se no lo sabíamos aprovechar. Desde mi punto de vista, no tiene nada que ver una especie con la otra. Por el faltante de merluza nos tenemos que hacer un millón de preguntas. Cómo ya lo dije se está pescando en la plataforma. Con barcos de mucho poder de pesca. Esto significa máquinas, equipamiento electrónico, mejores redes, lamentablemente estamos pagando esas consecuencias. Tenemos la ventaja que nos dimos cuenta y a tiempo le digo, estamos a tiempo de salvar el Golfo San Matías, nos dimos cuenta a tiempo por la escasez de langostinos, si no hubiésemos seguido igual o peor.

– ¿Usted cree que además que lo que sucede no obedece a alguna otra condición. Tendrá que ver esto con alguna suerte de agente contaminante o quizá con alguna acción que se ha realizado para buscar alguna otras recursos dentro del Golfo y que sea eso lo que haya repercutido en las diferentes especies?

– Creo que ha repercutido todo, en Punta Colorada están haciendo una construcción para poner una boya de petróleo. Esto también puede tener algo de injerencia. En este último tiempo que he navegado noté que se había reproducido el bogavante en grandes cantidades y en toda la costa norte. Cuando una especie se reproduce en de esta manera es que otra está fallando, lamentablemente era la merluza. Aparte tenemos otras cosas como el descarte de los barcos. El pescado de menos de 35 cm es un descarte autorizado por la provincia, no lo podemos traer a puerto, nosotros lamentablemente estamos cansados de denunciar esto y de salir por los medios. Estamos tirando comida al mar, como usted está escuchando y es bueno que todo el mundo se entere y así lamentablemente fuimos depredando los recursos.

