Cristian López defendió la competitividad del puerto de San Antonio Este frente a críticas por costos

Cristian López, gerente de la empresa Patagonia Norte, salió al cruce de versiones que señalan al puerto de San Antonio Este como una terminal “cara” en el contexto del megaproyecto Vaca Muerta Sur.

El directivo aseguró que los costos portuarios no fueron determinantes en la decisión de no utilizar esta terminal para la descarga de materiales, y negó que la terminal rionegrina tenga tarifas elevadas.

«Nosotros no somos caros para nada, eso te lo puedo asegurar», expresó López, al tiempo que argumentó que en proyectos internacionales como Vaca Muerta Sur «entran un montón de variables» y que «el costo portuario es irrelevante» frente a otros factores logísticos y estratégicos.

López también respondió a quienes afirman que la empresa se estaría “despidiendo” del puerto, motivo por el cual no realizaría tareas de mantenimiento. “Nuestra concesión finaliza el 12 de enero de 2028. Quedan 30 meses y nuestra intención es continuar operando. No hacer mantenimiento sería algo contraproducente”, sostuvo, y añadió que el puerto “ha sido auditado en múltiples oportunidades” y que los planes de mantenimiento “se cumplen a la perfección”.

Durante la entrevista, López confirmó que en estos días se encuentra operando un barco con destino a Rusia y que, en comparación con otros años, la actual temporada ha sido «mala», con una caída significativa en los niveles de carga. “Esto nos complica bastante el segundo semestre”, reconoció, aunque destacó el esfuerzo de la empresa para mantener los puestos de trabajo, cumplir con las obligaciones salariales y seguir operando sin requerir asistencia externa.

Respecto a versiones que indican que otros puertos, como los de Chubut, serían más económicos, López fue categórico: “Nuestras tarifas están reguladas por la provincia de Río Negro. No las fija la empresa. Además, no hacemos tareas comparables con los puertos de Chubut. Por ejemplo, fruta por esos puertos no se exporta”.

Finalmente, y en relación a declaraciones sobre supuestas ventajas económicas del puerto chubutense, López manifestó no estar al tanto: “No escuché esas declaraciones. Pero si se va a comparar, sería importante especificar qué tareas, qué cargas y qué tarifas se están evaluando, porque no todo es comparable”.

La empresa Patagonia Norte continúa trabajando para diversificar sus cargas y mantener su operatividad en un contexto complejo. “Seguiremos analizando proyectos y buscando que las cargas de Río Negro se descarguen por el puerto de San Antonio”, concluyó.