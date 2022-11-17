Cronograma de actividades para este fin de semana largo en Las Grutas y SAO

Previo al inicio de la temporada estival, el ejido sanantoniense tendrá una serie de actividades laa mayoría concnetrada en Las Grutas y San Antonio Oeste
18 DE NOVIEMBRE
- 18:00 A 00:00 HS 1° FESTIVAL MEDIEVAL. MERCADILLO CON ARTÍCULOS DE TODO TIPO. FONDAS CON TRAGOS Y BUFFET (ESPECTÁCULOS, JUEGOS, BATALLAS, COSPLAY, BAILES Y MUSICA). PLAZA LUIS PIEDRA BUENA. PRIMERA BAJADA. LAS GRUTAS.
19 DE NOVIEMBRE
- 11:00 HS. COMIENZO DE PARTIDOS «ENCUENTRO DE RUGBY». CANCHA ANEXO POLIDEPORTIVO. LAS GRUTAS
- 16:00 HS. CARRERA EN HOMENAJE AL ARA SAN JUAN KIDS. SALIDA DESDE LA BAJADA LOS ACANTILADOS (MÁSTIL). LAS GRUTAS.
- 18:00 A 00:00 HS. 1° FESTIVAL MEDIEVAL. MERCADILLO CON ARTÍCULOS DE TODO TIPO. FONDAS CON TRAGOS Y BUFFET (ESPECTÁCULOS, JUEGOS, BATALLAS, COSPLAY, BAILES Y MÚSICA). PLAZA LUIS PIEDRA BUENA. PRIMERA BAJADA. LAS GRUTAS.
- 18:00 HS. OKTOBERFEST SAO. (CERVEZA, MÚSICA, JUEGOS, GASTRONOMÍA). CLUB TALLERES. SAN ANTONIO OESTE.
20 DE NOVIEMBRE
- 09:00 HS. LARGADA CARRERA MOTOCROSS. CERRO BANDERITA. LAS GRUTAS.
- 09:00 HS. FINAL PROVINCIAL 3D DEL CTAR. CAMPO DE TIRO QUIRÓN. LAS GRUTAS.
- 09:30 HS. CARRERA EN HOMENAJE AL ARA SAN JUAN. SALIDA DESDE LA BAJADA LOS ACANTILADOS (MÁSTIL). LAS GRUTAS.
- 10:00 HS. COMIENZO DE PARTIDOS «ENCUENTRO DE RUGBY». CANCHA ANEXO POLIDEPORTIVO. LAS GRUTAS
- 12:00 HS. FINALES MOTOCROSS. CERRO BANDERITA. LAS GRUTAS
- 18:00 A 00:00 HS. 1° FESTIVAL MEDIEVAL. MERCADILLO CON ARTÍCULOS DE TODO TIPO. FONDAS CON TRAGOS Y BUFFET (ESPECTÁCULOS, JUEGOS, BATALLAS, COSPLAY, BAILES Y MÚSICA). PLAZA LUIS PIEDRA BUENA. PRIMERA BAJADA. LAS GRUTAS.