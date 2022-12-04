Cronograma de espectáculos y actividades de la Apertura de la Temporada Verano 2022-23

Serán los días 07, 08, 09 y 10 de diciembre. El jueves 08 hará su presentación en el escenario Karina “La Princesita”.
Grilla completa de lo organizado en Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este:
Miércoles 7/12
- – 08:00 HS. LAS GRUTAS. INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS MODULARES, VEREDAS, LUCES Y BANCO’ DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL.
- – 09:00 HS. LAS GRUTAS. INAUGURACIÓN DEL MIRADOR Y PASEO «LOS MEDANOS»
- – 09:4SHS SAO. RECORRIDO OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. PALACIO MUNICIPAL
- – 11:00 HS. SAE. INAUGURACIÓN PÉRGOLA MIRADOR «SUR». PUNTA VILLARINO.
- – 19:00 HS. LAS GRUTAS. INAUGURACIÓN BANCO SANTANDER. PASEO DE LAS TORRES.
- – 21:00 HS. SAO. PROCESIÓN CON ANTORCHAS, SALIENDO DE LA PARROQUIA SAO, HASTA ERMITA
Jueves 8/12
- PROCESIÓN EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
- – 05:30 HS. LAS GRUTAS
- – 06:00 HS. TEMPLO SAO
- – 08:00 HS. MISA ERMITA
- – 6:30 HS CAMINATA SAO/LG «AMIGOS DINAMITA»
- – 8/9/10/11 SAO. PUNTA VERDE/KITESURF.
- – 09:00 HS. DÍA DE LA POLICIA DE RIO NEGRO. COSTANERA ENTRE TERCERA Y CUARTA BAJADA.
- -12 HS. LAS GRUTAS. INAUGURACIÓN OBRA DE ADOQUINAMIENTO. BARRIO BUCHALAUFQUEN.
- -19 HS. LANZAMIENTO OFICIAL APERTURA DE TEMPORADA DE VERANO. PRESENTACIÓN «PLAYAS SEGURAS» ENTRE TERCERA Y CUARTA BAJADA.
- – 20:15 HS. FERIA DE EMPRENDEDORES CREAR. PASEO DE LAS TORRES – 20:30 HS. ESCENARIO MAYOR – ALTA DOSIS – LUCIANO CUEVAS – 23:00 HS. SHOW DE «LA PRINCESITA» KARINA
Viernes 9/12
- – 09:00 HS. TORNEO DE TEJO. TERCERA BAJADA
- – 10:00 HS. INAUGURACIÓN OBRA EN MAR GRANDE
- – 10:30 HS. SAO. INAUGURACIÓN DE LA VEREDA PEATONAL NORTE (ARBOLITO DE SALAS) Y PEATONAL SUR (BARRIO MAGISTERIO/MATADERO)
- -19:00 HS EXPOSICIÓN DE CUADROS «SOLES DE LA BAHÍA» TALLER DE PAOLA TURRI. CASA DE LA CULTURA – 2° BAJADA
- – 21:00 HS. ESCENARIO MAYOR. ENTRE TERCERA Y CUARTA BAJADA. – WEST COAST G’S – MUSICA ARTE Y VIDA – 22:00 HS. SHOW STAND UP MARTIN PUGLIESE. – 23:00 HS. SHOW GABI RECORDS
Sábado 10/12
- – TODO EL DÍA. SALMONEADA CLUB NÁUTICO. DEMOSTRACIÓN Y VENTA – TERCERA BAJADA
- – 10:00 HS. LAS GRUTAS. INAUGURACIÓN MIRADOR SUR. -15:00 HS. CARRERA «DESAFÍO LAS GRUTAS»
- – 17:00 HS. SAE. INAUGURACIÓN OBRA DE AGUA CLUB PUNTA VERDE
- – 22:00 HS. SAE. LAS 4 HORAS DE LAS CONCHILLAS. ESCENARIO MAYOR. ENTRE 3° Y 4° BAJADA
- -19:30 HS. CONCURSO «PLATO DEL GOLFO SAN MATÍAS» CON ANDREA TABOADA Y PÍA SHAW.
- – 21:00 HS. DJ MELI TULA 1 MÚSICA ELECTRÓNICA
- – 22:00 HS. ARTÍSTAS LOCALES – MURGA MUNICIPAL «GUARDA QUE VENGO» – ESCUELA DE DANZAS ÁRABES «KALIJ» – MANIFIESTO SUR
- – 23:00 HS. KAISER CARABELA
- – 23:30 HS. CASINO DEL RÍO. LANZAMIENTO DE LA PRIMERA BOLA DE LA TEMPORADA