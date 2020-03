“Cuando termine la cuarentena veremos como quedará la economía de nuestro lugar”

En diálogo con InformativoHoy, Gustavo Rolón, secretario de empleados de comercio señaló “son nuestros afiliados lo que están en la primera trinchera, en dónde pasan las personas y son atendidas, si bien tienen las medidas de seguridad, eso nada te garantiza” adujo además que los comercios mantienen la reglamentación de cierre y de personas dentro del lugar.

Respecto al comportamiento en los lugares ejemplificó “Hablé con el gerente de La Anónima, es de no creer lo que me dijo, que hay clientes que hasta tres veces por día concurre a comprar, otros ingresan y empiezan a pasear por las góndolas, muchos no entienden y tampoco son solidarios” agregó “no solo este supermercado, sino también otros, es increíble que no tomen conciencia” mencionó que ve mucha gente en la calle.

“Acá el problema es el trabajo informal, el que hacen los gasistas, peluqueros, domésticas, en fin esa gente está en un problema económico, no hay motor que mueva esa economía y además están en un estado difícil, sabemos que hay ayuda del gobierno nacional pero no alcanza a todos” señaló también que muchos de ellos ya empiezan a tener problemas de pago de alquiler y servicios.

“San Antonio como el resto de la provincia y el país va a sufrir esto que pasa ahora, pero debemos superarlo, esperar a que pase y recién veremos como quedará la economía y está en la política iniciar el proceso de salida” sostuvo.

En el mismo contexto el gobierno provincial mediante un decreto de la gobernadora Carreras la suspensión temporaria del corte de servicios centrales para el desarrollo de la vida diaria en el actual aislamiento obligatorio. La medida alcanza a los suministros de energía eléctrica, agua corriente, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable, por vínculo radioeléctrico o digital, entre otros.

Se destaca en las próximas horas una definición que será la ayuda que dará el Estado para pagar los sueldos por los próximos meses será para empresas con hasta 25 empleados. Según trascendió, “se dispuso la agilización de los REPRO (el programa de recuperación productiva) para que las pymes de menos de 25 empleados pertenecientes a los sectores afectados tengan una ventanilla rápida para acceder al pago parcial de los salarios de sus empleados”.

Seguramente estén incluidos los vinculados al turismo, como hotelería y gastronomía, comercio y los sectores productivos sensibles como por ejemplo la pesca.