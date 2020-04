Cuarentena: la actividad pesquera es mínima en Río Negro

La actividad de la pesquera está detenida realizando alguna actividad la flota artesanal. Quienes trabajan en la zafra de mariscos también detuvieron sus tareas.

El Covid-19 puso en pausa a uno de los pilares de la producción rionegrina.

La Terminal Pesquera Artesanal es la única planta que tiene alguna actividad, pero con horarios reducidos. En las oficinas de San Antonio Oeste el personal es mínimo.

En el ministerio de Producción y Agroindustria algunos funcionarios se encuentran trabajando en temas coyunturales.

Jorge Bridi en la subsecretaria de Pesca con Gastón Mazzei Director de Coordinación Pesquera atienden las urgencias mientras tanto preparan el post-pandemia.

En este contexto, Juan Ortíz del STIA, mencionó que las industrias pesqueras están prácticamente paradas, a excepción de Río Salado que algunos días trabaja en proceso del producto.

“Estamos a la espera de algunos barcos que salieron, pero es poca la elaboración” afirmó que los contratados y efectivos cobran el garantizado “al menos tenemos eso en las plantas con dueños, no sé cómo están las otras que son cooperativas” sostuvo.

Jorge Bridi, comentó a San Matías Pesca que “la actividad industrial está prácticamente parada, aquí en Río Negro no es la excepción” manifestó además “algunos gremios están en cuarentena, una decisión que tomaron, la flota artesanal está en actividad” confirmó que “por ahora se perdió mercado por esta situación en emergencia sanitaria”

En este contexto Ortíz adujo por su parte “si bien la temporada terminó, esperamos que previo a Semana Santa repunte y algunos barcos, los más pequeños, traigan el producto para procesar”.

Bridi opinó que si bien ahora no están con una producción elevada “una vez que pase la cuarentena tendremos el efecto rebote y debemos estar preparados”.

Respecto a la recuperación de las especias al no haber captura dijo “no creo que sea así, porque no es un período largo la cuarentena y los rendimientos se dan con años, no con meses, algún impacto va a tener, pero es probable en el invierno, en la baja temporada, algo se podrá reafirmarse en la época reproductiva, pero no tanto como uno quiere”.

Pesquera artesanal con cambios de horarios

El Consejo de Administración de la Terminal Pesquera Artesanal ha emitido un comunicado sumándose a las medidas adoptadas en relación al Corona Virus (COVID – 19).

El documento refiere a los horarios los que se han establecido desde las 06:00 horas hasta las 13:00 hs. y desde las 19:00 horas hasta las 22:00 hs.

En los otros puntos que se consignan en el comunicado se hace referencia a la recepción de la materia prima a la provisión de hielo en escamas y a la prioridad en los procesos que se deban llevarse a cabo dentro de la planta provincial.