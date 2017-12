¡Cuidemos entre todos! (Carta de lectores)

Señor Director InformativoHoy de mi consideración: Bajo mi entera y exclusiva responsabilidad y como grutense, me dirijo a Usted adjuntándole un breve video que demuestra acabadamente el proceder de una delincuente oriunda de Puerto Madryn, quien días pasados nos hurto en forma vil, revulsiva y descarada y lo que es peor; interactuando con mi hija afín – de solo 10 años – y sus amigas, más varios adultos mujeres presentes y en más de 20 minutos, varias prendas del local de lencería sito en Mareas del Golfo.-

Cerca de las 18,48 hs ingresa sola al referido local y luego de llamar -como le dijo a la dueña- a varias amigas; comienza su raid delictivo, preparando primero lo que hurtaría luego en varios episodios diferentes que fueron íntegramente gravados y que no envío aquí en razón de las menores y terceros ajenos a tales hechos.- Se retira con su botín, a las 19, 21,41hs sin comprar nada.-

Sospechando su conducta, se revisan las cámaras y pasadas las 22hs se realiza la pertinente denuncia en la Cía. 29 de esta ciudad, quienes en conjunto con varios de sus oficiales y agentes, sumados a los miembros de la Brigada de Investigaciones de San Antonio Oeste, dan con la misma paseando con su pareja en la peatonal la noche siguiente.- Es detenida e imputada de los cargo que lucen y es trasladada a Viedma a sus efectos.

Con la intervención del Ministerio Público Fiscal y en legajo MPF-VI-02582-2017 – donde se encuentran glosados los videos originales que indico – se acuerda con la procesada y su defensora, pedir su sobreseimiento en el marco existente del denominado Criterio de Oportunidad con las condiciones que se explican.-

Allí la procesada – con visibles muestras de arrepentimiento según nos lo manifestó la fiscal en turno – se comprometió a donar $ 5.000 al Hospital de ésta ciudad y no volver jamás a esta ciudad .- Por ello, si la ven avisen a la autoridad.-

No obstante, tal conducta dolosa, merece en mi opinión -sin perjuicios del reclamo por daños y perjuicios futuro- el escarnio y condena moral y pública no solo por el hecho en sí, sino en particular por el entorno en que hurtó. Se burlo descaradamente de la dueña que le prestaba deferente atención sino que además jugaba- como ya dije – con cuatro menores allí presentes mientras hurtaba.-

Cabe agregar además a esto, que los hechos no constituyen un hurto famélico .- Esta delincuente, se movilizaba en un automotor Peugeot nuevo, tiene un muy buen pasar en su ciudad de residencia y en la requisa, se encontró que tenía – no solo otras prendas aún no reclamadas y bijuteria – sino $ 30.000 en efectivo.-

Denunciar claramente estos hechos ayudar a lograr también una ciudad más limpia pues aún, hay muchos de estos.- Aún falta mucho.-

Cuidemos entre todos! CLICK AQUI PARA VER EL VIDEO

Carlos A. Cajarville- Abogado.- DNI 10.571.42

