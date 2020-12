“Cumplí en tiempo y forma los requisitos para instalar mi Food Truck”

A raíz de la polémica generada en redes y medios por la instalación de su carro de comidas o “Food Trucks”, el ex intendente Javier Iud, al ser consultado por Marítima FM, respondió haber cumplimentado todas las exigencias del municipio para hacerlo y que ante las críticas al sistema, popular en todo el planeta, señaló que “en esta forma, a diferencia de los restaurantes donde no se ve la cocina, todo el proceso de elaboración de los alimentos está a la vista del consumidor, lo que los obliga a redoblar la higiene de los mismos.

“Lo mío no es competencia desleal, porque si es competencia, hay que analizar los precios de los otros, a nosotros nos inspeccionaron todo el tiempo el verano pasado, los inspectores no dejaron de solicitar facturas y registros, además pagamos absolutamente todo lo que nos pidieron” indicó.

“Nuestro trabajo está a la vista del consumidor, todos observan la elaboración, porque al ser así no podes engañar al cliente, estas son las diferencias que tenemos con otros comercios gastronómicos” sostuvo.

“Alguien que me expliqué porque un restaurante debe ocupar vereda, calle muchos espacios y porque los food truks deben ir a un lugar alejado como es el predio que lo destinan, que por lo que observé, todavía no han colocado ningún servicio” afirmó además que “No quería hacer una cuestión personal, pero si me siguen atacando y voy a sacarles las caretas”

“Estos supuestos empresarios hacen esto conmigo y con otros, parece que no quieren dejar que otros trabajen, la verdad parece que no saben lo que se viene en materia económica en el 2021”.

“La municipalidad me dijo que sí, no me han rechazado, soy el único negocio se va a cocinar enteramente dentro del carro, estaremos trabajando con todo lo que tiene que ver con la seguridad y el protocolo sanitario, lo que nosotros haremos con esto, no creo que otros cumplan” explicó.

“Mi habilitación es para trabajar en ese lugar, un emprendimiento familiar, pero como es con Iud, todo es personal para algunos, pero es lo que tenemos en esta ciudad, así estamos, ahora esperemos tener una buena temporada y que la gente se cuide para evitar los riesgos de contagios” sostuvo.

“Acá no hay dueños de Las Grutas, sino hay más de dos mil sanantonienses laburando y todos ellos necesitan trabajar hasta el último día, porque si la mano viene difícil, el próximo año estaremos en problemas” concluyó.