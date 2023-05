Damián Miler “las obras de las terminales de ómnibus tienen problemas de financiamiento”

El secretario de la UOCRA y a su vez de la CGT zona atlántica se refirió al problema que suscitó respecto a la falta de fondos para la continuidad de obras públicas, como las terminales de ómnibus entre otras.

“El problema es de financiamiento, no tienen actualmente avance las obras por los inconvenientes de los fondos que deben llegar, hasta el momento solo la de Viedma continúa, en un ritmo más lento, aunque no descartamos o esperamos, que no ocurra un freno total” comentó a Signos FM.

“Cabe mencionar que esto es un subsidio, la obra tenía un total de dinero, pero de hace dos años atrás, la inflación hizo mella sobre la cantidad que debía contemplarse, como sucede actualmente en San Antonio” agregó “estas obras no estarían dentro del presupuesto oficial, entonces no se pueden redeterminar los fondos, para ello se necesitarían nuevos subsidios que Nación no lo está dando” explicó.

“Corre riesgo que se paralicen las obras porque la problemática de pago existe, como también las dificultades para iniciar viviendas, la situación económica llevó a esto y esperando ver si la provincia pueda aportar, es una posibilidad, pero no está garantizado” sostuvo Miler.

“Las obras de transporte están todas en la misma situación, salvo que el municipio pueda hacer frente a los certificados, depende de la situación financiera de las municipalidades para sostener la continuidad, hasta que se resuelva lo que debe enviar Nación” manifestó el gremialista.

“Las viviendas no se están dando porque las empresas no quieren firmar contrato, el problema es que no tienen certeza o si se va a garantizar el pago, como sucede con obras viales, porque incluso no envían la pata para los anticipos de obras” concluyó.

