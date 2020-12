Daniel López: “lamentablemente la grieta se instaló en el Concejo Deliberante”

El legislador municipal oficialista señaló a Marítima FM que la convivencia entre los dos bloques que integran el Concejo Deliberante local, se instaló hace poco tiempo cuando la oposición, según su criterio, siguiendo una línea similar en toda la provincia, comenzó a oponerse sistemáticamente a las iniciativas y proyectos, incluso hasta en la legislatura rionegrina.

“No sé lo que está sucediendo con la oposición, está pasando aquí, en todos los municipios y en la legislatura, pero a nosotros no nos están acompañando en las ordenanzas como por ejemplo el Sello de Calidad Sanitaria, que es algo inherente para la comunidad, para la salud, pero creo que ellos también están teniendo sus problemas internos”

“Lo extraño es que el edil Guillermo Masch, que es trabajador de la salud, que aprobó como miembro del Emprotur, que se adquiera el sello de calidad sanitaria, lo vote posteriormente en contra son actitudes inentendibles

Indicó que ve que la oposición tiene problemas entre ellos porque le parece que no informan de lo que se habla en comisiones “son cosas que no debemos tener más este tipo de política, la gente no lo quiere, el deseo de la comunidad es todo lo contrario”

“Son estas cosas que tiene la política, hoy debemos tirar todos del carro, debemos tener una buena temporada para el bien laboral y económico de muchas familias, creo que tendremos un año económico muy difícil, muy complejo y debemos apuntar hacia la sociedad”

“La pandemia trajo tiempos disímiles, no fue lo mismo, tuvimos momentos difíciles y me parece que debimos ‘campear’ la situación, pero hay que entender esto, que no estamos en momentos normales y por eso es inentendible lo de la oposición en algunos aspectos como lo que tiene que ver con la salud.