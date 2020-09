Darían de baja el contrato de coadministración de la Casa de la Cultura de Las Grutas

En diálogo con Signos FM el asesor letrado de la municipalidad de San Antonio Oeste, Gustavo Arbués, se refirió a un proyecto que ingresaría al Concejo Deliberante, por el cual se modificará una ordenanza y a su vez darían posiblemente de baja un contrato firmado en septiembre del año pasado en la Casa de la Cultura de Las Grutas y tiene que ver con la gestión compartida para su uso y explotación.

“Quiero aclarar de antemano que no hay ninguna cuestión de animosidad que los artistas puedan desarrollar su labor, porque que se han manifestado públicamente que el municipio no los deja trabajar, pero haciendo el análisis legal de la situación, hemos encontrado cuestiones muy graves para que sean coadministradores de la Casa de la Cultura” expresó.

“Se enviará al Concejo Deliberante, que puedan dictar una normativa correspondiente, por eso se va a revisar la ordenanza que se realizó hace más de un año, esta ordenanza permite la coadministración de la casa de la cultura, a una persona o un grupo de personas jurídicas, a través de un mecanismo de licitación, previa conformación de un equipo de coordinación, quienes evaluarán tras un concurso, otorgar a quien gane la licitación, pero que debe tener personería jurídica” sostuvo.

“En los hechos, pudimos observar detenidamente y estudiado, que no se hizo ningún concurso, no se conformó ninguna comisión, sino que se hizo un contrato directo, evadiendo lo que menciona la ordenanza y se lo otorgaron directamente a una persona física, que no representa en términos jurídicos a nadie” afirmó Arbués.

“Si uno lee el contrato, la coadministración a una persona y no a un representante jurídico de ningún colectivo cultural, entonces es totalmente nulo de nulidad absoluta, no se cumple con ninguna de las prerrogativas legales y me sorprende que autoridades municipales de la gestión anterior no hayan tenido establecido esto, quiero decir que el contrato en nulo” aseveró.

“Si sucediese algo, alguna persona se lastima o algún artista tiene un accidente dentro del edificio, el que sufrirá las costas judiciales será la municipalidad, porque el convenio no es legal y porque la ordenanza dice otra cosa a lo refrendado” dijo el abogado.

“Al haber una adjudicación directa, también otro punto de la ordenanza no se contempló, porque tampoco hay un equipo de administración quien deba celebrar el contrato, sino que lo firma una ex funcionaria, sin acreditar si tenía capacidad o no como facultades para hacerlo” señaló.

“Mi opinión legal es derogar inmediatamente este convenio, si los artistas quieren suscribir un contrato, deberían hacerlo en base a lo que señala exactamente la ordenanza, porque hoy la persona física que firmó, no tiene legitimidad legal ante lo que dice la ordenanza, esencialmente no están respetando la norma” finalizó.