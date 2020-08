“Debemos salir de esta situación todos juntos, sin seguir afectando al sector económico”

Walter Sequeira destacó que la gobernadora Carreras llegue a una fase uno moderada “los representantes del sector comercial y empresarial le manifestaron a la mandataria la problemática dura del sector y sobre todo aquellos que tuvieron mucho más tiempo cerrado su emprendimiento” señaló el presidente de la FEERN.

“Estuvo muy bien esta medida de postergar al menos lo más estricto y que sea de manera intermedia a lo anunciado el domingo” subrayó el subsidio de 70 millones para los sectores más afectados del alto valle “es solo para ese departamento” señaló el grutense.

“Los empresarios gastronómicos se plantaron, dijeron que prefieren las multas antes de seguir cerrando y ahí se tensó un poco la situación, de todos modos, hubo al final una concordancia”

“Aquí debemos salir de esta situación todos juntos, que no siga afectando el sector económico, se aguantó hasta lo que se pudo” expuso Sequeira.

Reunión con intendentes y cámaras intermedias

A partir del diálogo mantenido hoy entre la Gobernadora Arabela Carreras y los Intendentes e Intendentas del Departamento de General Roca y representantes de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, se dispuso flexibilizar algunas restricciones a la actividad comercial en la región.

El Ministerio de Salud habilitó el comercio esencial y no esencial en todo el Departamento de General Roca entre las 9 y 19 de lunes a viernes, con un máximo de ocho horas diarias (a definir por los Municipios). En tanto, desde las 19 y las 22 regirá la modalidad Delivery y take away en bares, restaurantes y confiterías, tal cual ya estaba dispuesto en la Resolución del Ministerio de Salud dada a conocer el domingo. En tanto, los sábados los comercios esenciales y no esenciales podrán abrir de 9 a 14.

Por otra parte, las actividades recreativas individuales y al aire libre podrán realizarse sólo los días viernes, sábados y domingos hasta las 19. Estas medidas regirán desde las 00.00 del 25 de agosto hasta las 24 del 1 de septiembre.

No obstante, fuera de estas actividades y horarios se mantendrán las restricciones de circulación en las ciudades, con el objetivo de bajar el nivel de contagio de COVID-19.

La ronda de diálogo encabezada por la Gobernadora Carreras con autoridades municipales y empresariales generó la posibilidad de elaborar una medida intermedia entre las actuales normas de funcionamiento y las restricciones totales que significan la vuelta a Fase 1.

Por videoconferencia, la Mandataria dialogó con referentes de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) y de cámaras locales de diversos municipios para escuchar sus planteos. Durante la mañana, ya había tenido una reunión similar con Intendentes e Intendentas del Alto Valle con el mismo objetivo.

El próximo sábado 29 se desarrollará un nuevo encuentro para evaluar la situación y analizar las medidas a implementar hacia adelante.