Definen hoy el esquema de retorno a clases en Río Negro

Las clases se retomarán en Río Negro, con esquemas regionales por su situación epidemiológica. La prioridad -explican- es el regreso en Inicial y en la Primaria, entonces la diferenciación también será por niveles.

La semana próxima, la presencia se dará en las escuelas de las zonas con mejores condiciones sanitarias, como Bariloche y la Línea Sur. Aún así, este regreso será en Inicial, Primaria y Especial, excluyendo a la Secundaria.

Esos lineamientos fueron definidos ayer por la gobernadora Arabela Carreras con el equipo educativo, encabezado por la ministra Mercedes Jara. Se esperaban los últimos datos epidemiológicos para concluir con la segmentación. Pero, ya se sabía que esa vuelta al esquema alternado (virtuales y presenciales) estará en la Línea Sur y Bariloche.

En principio, por otra semana, gran parte de Río Negro seguiría con las actuales restricciones. Ya resuelto para la mayoría del Alto Valle, del Valle Medio y Atlántico, salvo pequeñas localidades. Por ejemplo, Conesa y Guardia Mitre, con la restitución del dictado de alternancia o, en algunas, hasta totalmente presencial.

Con los encuadramientos finales, Educación confirmará hoy el diseño definitivo, repitiéndose en escuelas públicas y privadas.

Ayer, por la mañana, el secretario de Educación, Adrián Carrizo había admitido respuestas diferenciales, con la restitución de la “alternancia” hasta la continuidad del cierre actual, pasando por esquemas puntuales en “zonas por los distintos contextos epidemiológicos”. Al aceptar que también se evaluaba segmentación por Niveles, Carrizo explicó que los alumnos de Nivel Medio son “quienes más utilizan el transporte público “ y que “el objetivo es mitigar la circulación”.

En los últimos días, la gobernadora Carreras insistió en el máximo esfuerzo para un rápido regreso a las escuelas.

Por su parte, la UnTER mantiene un rechazo a la presencialidad aunque, en el Plenario del viernes, la organización se concentró en el reclamo por la continuidad de las dispensas porque “se dejan a docentes sin cargos y sin salarios”, dijo. Educación estableció que esos reemplazos no se cumplieron con la suspensión de la presencialidad y, por eso, prevé que no se abonen. Pero, esa decisión no será inmediata porque en los sueldos de mayo no se aplicaron descuentos, aclaró Educación.

“La vacunación es un factor determinante en la presencialidad”, manifestó Carrizo y, por eso, el gobierno focalizó la inmunización de los próximos días en los docentes y porteros. Ayer se cumplía en distintas ciudades y se estima concluir entre lunes y miércoles. (fuente rionegro.com.ar)

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA