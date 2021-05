Un grupo de asociados, aproximadamente hace un par de semanas, denunció a la inspectoría de personas jurídicas de la provincia, la situación de irregularidad en la que se encuentra la asociación civil: “es muy grave” señalan.

Menciona la nota que “sus autoridades no han convocado a asambleas para tratar los balances adeudados y renovar las autoridades, incumpliéndose con los deberes y las obligaciones que establece nuestro estatuto social hacia las autoridades de la Comisión Directiva”

En diálogo con Informativohoy, uno de los firmantes, Gustavo Ariaudo, mencionó que no hubo llamados de asambleas y que no saben el estado de cuenta de la Asociación “nos venimos enterando por dichos de terceros sobre como se encuentra todo, pero lamentablemente Tamburrini, que es el presidente no llama asamblea incumpliendo todo”.

Ariaudo expresó que los bomberos que hace mucho tiempo no tienen capacitación ni se realizan cursos “no puedo decir mucho, porque aún no tenemos acceso a la situación en general, hasta que Personería Jurídica nos habilite, pero podemos decir que si actualmente están con los elementos que corresponden o se renuevan, aunque conocemos las quejas”.

Menciona la nota también “consecuentemente, la realidad es que los socios desconocemos como está funcionando la asociación, hay una falta total de información por parte de sus responsables, no tenemos conocimiento de los aportes que se reciben tanto del estado provincial como del nacional y en que se destinan, no tenemos posibilidad de acercarnos a conversar con las autoridades porque no hay nadie que nos responda, entre otras graves circunstancias”

Agregan que “conforme a lo que pudimos conocer, la entidad que nos ocupa adeuda el tratamiento de varios ejercicios contables y, por su puesto, la renovación de autoridades, encontrándose las mismas con mandato vencido”

Ante esto Ariaudo y los otros firmantes, solicitan que se reconozca una Comisión Normalizadora de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, con el objeto de realizar todos los trámites inherentes y regularizar la situación de la entidad que tanto nos preocupa.

