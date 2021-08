Denuncian vandalismo en el cementerio de SAO

El secretario de Servicios Públicos, Martin Millán, repudio el vandalismo perpetrado en los sanitarios del cementerio municipal en San Antonio Oeste.

Los sanitarios fueron atacados de madrugada, y el personal municipal a cargo se encontró con inodoros arrancados, partidos, y las puertas violentadas.

“Esos baños no eran un lujo, pero estaban en funcionamiento. Ahora fueron destrozados. En estos hechos, como los del estadio, lo que se manifiesta es maldad. Esto no se trata de necesidad, quien necesita no rompe. Lamentablemente los daños afectan a toda la comunidad, no sólo desde el valor económico de las cosas, sino tambien desde el respeto y la falta de sentido de pertenencia. En todo lo que se mejora alguien ensucia, roba o rompe” expresó Millán

COMENZÓ LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA FACHADA MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES SAN MARTÍN Y BROWN

El Municipio San Antonio, mediante la Subsecretaría de Obras Públicas, informa que comenzó la obra del Concurso Público N°010/2021, que tiene como finalidad la pintura exterior completa del edificio de atención al público municipal y elementos del boulevard sobre la calle Brown.

De esta manera, se procedió a la limpieza de muros de exteriores y la remoción del árbol de navidad metálico ubicado en el techo de la entrada del salón.

Los trabajos son llevados a cabo por el contratista Fabrio Mirano, con el que se prevé un final de obra en un plazo de 60 días.

INSTALAN EL CARTEL EN ACCESO SUR

La delegación de Las Grutas informa que hasta las 11:30 hs de hoy, personal municipal estará trabajando sobre la ruta 2 acceso sur, en la instalación del cartel de bienvenida.

Se solicita a los conductores circular con precaución y atender a la indicación de desvío.

Recordamos que la renovación del cartel estuvo a cargo de EMPROTUR y la logística de la instalación a cargo de la delegación municipal.

