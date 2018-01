Deportivo Las Grutas presentó oficialmente al equipo y la indumentaria para el Federal C

En la tarde de ayer, en el salón confitería de Casinos del Río, se realizó la presentación del diseño de las camisetas que utilizará “el naranja” de la villa balnearia en la competencia que inicia el próximo domingo a las 18,30 horas de local en el Estadio Centenario de SAO.

Inició la presentación Carlos Monteiro, presidente de la institución deportiva quien señaló “tuvimos un muy lindo año 2017 y por ello debo agradecer a la subcomisión por el trabajo permanente y a los jugadores el esfuerzo para estar en el Federal C nuevamente como el año anterior” agregó que “si no fuera por los integrantes de esta subcomisión de fútbol no podríamos afrontar este torneo, por los gastos que significa llevar un equipo a estas instancias”.

Por su parte el presidente de la subcomisión de fútbol Orlando Firmapaz, acompañado por parte de la misma mencionó “soy uno más del grupo que trabaja mucho, aquí hay un conjunto de personas que pone voluntad para que podamos competir y estoy muy agradecido por la colaboración de todos”.

Estuvo presente el delegado municipal Guillermo Masch quien expresó “agradecer por lo que han trabajado, a la subcomisión de fútbol, a los jugadores, me siento orgulloso de estar aquí porque además soy hincha del Deportivo y siento gran afecto por el club, para mí es un honor”.

Posteriormente Patricia y Laura, también integrantes de la subcomisión de fútbol agradecieron la donación de Casinos del Río que aportó la indumentaria, mientras que hicieron extensivo el agradecimiento a comerciantes de la localidad balnearia que apoyan solventando gastos necesarios para afrontar el Federal C.

APORTE DEL MUNICIPIO

La Municipalidad de San Antonio Oeste realizó un aporte económico destinado a afrontar los gastos en concepto de seguridad para cubrir los partidos del Torneo Argentino Federal C que dará comienzo este fin de semana en el Estadio Municipal de San Antonio Oeste.

El Intendente manifestó que a través del Municipio también se realizaron otras gestiones que tienen que ver con el desarrollo de este torneo tan importante. En este sentido, Luis Ojeda destacó la participación del equipo del Deportivo Las Grutas en una competencia de estas características.