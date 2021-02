Derruido y vandalizado: iniciarán la recuperación del estadio Centenario

Desde su inauguración, en el año del Centenario de San Antonio Oeste, el estadio Municipal de nombre homónimo, ha sorteado diferentes vicisitudes; en 15 años, la suerte del escenario que se proyectaba para ser un pilar del desarrollo deportivo, especialmente futbolístico de la región, atravesó el abandono, usurpación, juicio, y desguace físico, aunque continúa arraigado en el sentir sanantoniense.

Por tal caso, el intendente que lo inauguró no está ajeno a esta realidad. Casadei encomendó a las dos carteras correspondientes, Servicios Públicos y Deportes iniciar la recuperación del Estadio Centenario.

El Secretario de Servicios Públicos, Martin Millán, y la Directora de Deportes, Nora Fernández, recorrieron las instalaciones relevando daños, y anunciaron las tareas que se realizarán inicialmente en la recuperación del suelo de la cancha.

“Lo primero que se va a hacer es nivelar toda la cancha, y esta tarea la vamos a realizar con el asesoramiento de un topógrafo, se trabajará en la instalación de un sistema de riego acorde y lo más automatizado posible para evitar los errores de la experiencia vivida. Luego se realizará el relleno necesario, con tierra adecuada para resembrar. Vamos a contar con el asesoramiento de Walter Piedrafita, que fue el responsable de poner a punto esta cancha en 2005” detalló Millán.

“Estos trabajos nos van a llevar un tiempo, imaginen el tiempo y dedicación constante que lleva un jardín, acá demandará igual, se trata de 115 mts de largo por 85 mts de ancho en los que trabajarán máquinas para dejar unos 5 cm más alto de lo que está hoy la cancha, vamos a va recambiar todo el suelo. Lo primero es recuperar la cancha y el riego” anunció.

Asimismo, en relación al deterioro de piso Millán refirió que “es indispensable que no se repita lo que hasta ahora, no se trata de haber dejado secar el césped, sino de la imposibilidad de mantenerlo, por eso queremos hacer un trabajo que pueda tener continuidad en un futuro y que no se pierda la inversión. En su momento el riego instalado era algo novedoso, ahora no sólo pasó a ser obsoleto, sino que al no ser mantenido correctamente, no se le fueron reemplazando piezas por eso cuando se rompieron fue muy difícil conseguirlos, hay piezas nuevas similares pero no las mismas” detallo el funcionario.

El vandalismo en el estadio

La Directora de Deportes, Nora Fernández detalló los daños que en este tiempo ha sufrido la infraestructura edilicia del Estadio, y en particular en los meses pasados los robos de elementos.

“Se robaron todo, y lo que no pudieron llevarse lo rompieron” comenzó diciendo, después de la usurpación en reiteradas oportunidades ingresaron ladrones.

Cabe destacar que el estadio no pudo tener un sereno porque quedo inhabitable el lugar cuando fue recuperado, tras la intervención judicial. Quien ocupaba el sitio, en calidad de cuidador no cumplía tareas como tal, y lo había convertido en su vivienda particular. Al inicio de la gestión, este individuo fue notificado para que desocupase el lugar, y no lo hizo hasta varios meses después y habiendo tenido que solicitar intervención de la justicia. Esto no sólo afecto la relación con el personal a cargo, impidiendo llevar adelante tareas en varios meses de la pandemia.

Fernández, sostuvo respecto a los faltantes, que “se llevaron inodoros y lavatorios rompiendo las cañerías, se llevaron el aire acondicionado de la cabina de trasmisión; alcanzamos a resguardar los termotanques, que encontramos apartados y listos para ser llevados, y lo que no pudieron robar, inodoros y mingitorios, aberturas, lo rompieron, tanto en los vestuarios como la sala de máquinas. y está todo roto”.

La titular de deportes, anticipo que “con la intención de cuidar y jerarquizar el lugar, acordamos con el intendente avanzar en poner en condiciones la infraestructura edilicia y vamos a trasladar la oficina de la Dirección de Deportes sobre la calle Islas Malvinas, en el Estadio”.

