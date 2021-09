Descargo por la acusación a buzos marisqueros tras un video viral con una Ballena Franca Austral

Con la viralización de un video donde se observan unos buzos junto a una ballena en el Golfo San Matías, un grupo de marisqueros y pescadores dan su punto de vista y realizan un descargo sobre cómo se trabaja en la actividad.

“Las ballenas son curiosas, y no hace mucho que empezaron a venir a nuestras costas, estos animales tienen la tendencia de a acercarse a las lanchas y a los buzos, en lo general cuando sucede la tripulación tiene que estar mucho más atenta para no tener el problema de enredarse con las mangueras, cabos o algún elemento de trabajo. La ballena lo hace por curiosidad, a varios buzos les pasa de tener alguna ballena arriba al subir o casi chocarse al llegar a la superficie, pero no es que nosotros las vamos a buscar”.

“En el caso del video se puede ver un *cabo, y entre ellos hablan de la situación y de subirse al animal, el buzo no se sube si la ballena no quiere, la ballena está ahí porque ella quiere estar, y esto es así lo puedo decir o como lo puede decir biología, y como es un animal muy curioso se acerca. La ballena tiene mucha propaganda, pero también pasa con los lobos marinos y en algunas ocasiones con las orcas, estamos en su medio y nos ven como algo raro que les da curiosidad”.

“Para la actividad se tiene que tener el cuidado al momentos que se acerque alguna ballena porque se puede enredar en las mangueras de los buzos, y en el cabo del ancla tratamos de evitar que esto pase, si alguna ballena se pone muy curiosa no te deja trabajar, todos los buzos vamos a trabajar y tratamos de evitar en lo posible que se acerquen y eso es complicado porque son ellas las que se acercan. Esta realidad de los buzos con las ballenas es algo que sucede normalmente, no es algo que buscamos generar, las ballenas no dejan que te subas y son animales curiosos. Creemos que hay una intencionalidad de atacar a los buzos, por varias situaciones de público conocimiento y no veo con la actitud del intendente el porqué de la indignación y enojo, al no saber o asesorarse sobre este tipo de pesquería”.

Buzo marisquero y pescador con 30 años de experiencia, Rubén Aníbal Rodríguez, DNI: 23.089.080

“Las interacciones de mamíferos marinos y los buzos en las áreas de trabajo en este caso por las noticias que vimos en las redes, la ballenas es un animal que se acerca por curiosidad, al ver a los buzos trabajando suele arrimarse para jugar con las mangueras o los cabos, en esta zona que estamos trabajando ahora en el Golfo San Matías no está muy habituadas a las presencia humana y hay zonas que sí se arriman con más intensidad, no veo como aclare en mis redes una interacción agresiva ni de una lado y ni del otro. El buzo no se acerca a la ballena por gusto, simplemente está ahí y con la accesibilidad a las cámaras e inclusive las redes sociales nos sacamos alguna foto cuando el animal está cerca por curiosidad. El animal no es agredido, el buzo tiene el tiempo contado para trabajar en el día, por eso tampoco pierde horas para estar cerca de alguna ballena”.

“Si ven el video las mangueras y los *cabos son de una lancha fondeada, no se está persiguiendo al animal, si ven las fotos y los videos nuevamente, la ballena se acercó a la zona de trabajo y lo digo desde una experiencia de 35 años en el agua, nunca tuvimos ningún conflicto con ningún animal, de cualquier tipo. Las ballenas las vemos en distintos momentos del año, estamos trabajando y pasan, últimamente se están viendo las jorobadas o yubarta que son grandes pero no están teniendo mucha interacción, se acercan y se van, es la misma experiencias que con las orcas estamos trabajando se acercan y se van, y las ballenas se acercan un poco más a jugar con las mangueras, es un riesgo porque del otro lado en la punta está el buzo y nos acercamos para desenganchar o soltar la manguera para liberarse de la ballena, ahora cuando se sienten intimidadas simplemente se van a otro sitio muy rápido. Si hay otras situaciones que les hacen daño a las ballenas que están fomentadas por la actividad humana”.

Buzo marisquero y pescador con 35 años de experiencia, Raúl Difebo, DNI: 17.006.081

“Con más de 20 años en el agua he tenido muchísimas experiencias del buceo junto a las ballenas, y la realidad es que nosotros no hacemos un avistaje de ballenas, sería al revés nosotros somos avistados por ellas, en el momento de estar trabajando estos mamíferos se acercan porque son curiosos, y generalmente es porque en esta época hay más crías de ballenas, son las que más se acercan son inquietas y curiosas. Es una convivencia que tenemos desde que realizamos esta actividad, lo que salió en los medios es una situación cotidiana entre una ballena y un pescador que le puede pasar a cualquier persona que esté trabajando en el mar, lo vemos como mal interpretado y fuera de contexto. Por esta razón hago este descargo y me solidarizo con los buzos que salen el video y las fotos, no fue una mala intención es algo que sucede de manera normal y sin peligro que nosotros los pescadores vivimos cada vez que vamos al agua”.

Buzo marisquero y pescador con más de 20 años de experiencia, Gerardo Aguayo, DNI: 24.301.741

*Cabo de Ancla: Para detener la lancha en un lugar y quedar fija se larga el ancla que tiene una cadena y un cabo al fondo marino, esto se llama quedar fondeado.

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA