Desde el 4 de dciembre inscriben para las carreras del IFDC

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- PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. DURACIÓN 4 AÑOS
- PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL. DURACIÓN 4 AÑOS
- PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN BIOLOGÍA. DURACIÓN 4 AÑOS
- TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. DURACIÓN 3 AÑOS.
- CERTIFICACIÓN OPERADOR DE ESTUDIO JURÍDICO. DURACIÓN 1 AÑO
- CERTIFICACIÓN EN LIQUIDACIONES IMPOSITIVO LABORALES. DURACIÓN 1 AÑO
- CERTIFICACIÓN GUARDAVIDAS. DURACIÓN 1 AÑO
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