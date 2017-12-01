Desde el 4 de dciembre inscriben para las carreras del IFDC

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EL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA DE SAN ANTONIO OESTE INFORMA A LOS INTERESADOS QUE DESDE EL DIA 04 DE DICIEMBRE Y HASTA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE, SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN  PARA CURSAR LAS SIGUIENTES CARRERAS EN CICLO LECTIVO 2018:

  • PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. DURACIÓN 4 AÑOS
  • PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL. DURACIÓN 4 AÑOS
  • PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN BIOLOGÍA. DURACIÓN 4 AÑOS
  • TECNICATURA SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. DURACIÓN 3 AÑOS.
  • CERTIFICACIÓN OPERADOR DE ESTUDIO JURÍDICO. DURACIÓN 1 AÑO
  • CERTIFICACIÓN EN LIQUIDACIONES IMPOSITIVO LABORALES. DURACIÓN 1 AÑO
  • CERTIFICACIÓN GUARDAVIDAS. DURACIÓN 1 AÑO

PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DIRIGIRSE A LA SEDE DEL INSTITUTO, SITO EN ISLAS MALVINAS Y ALEMANDRI

DE 9 A 12HS Y DE 17 A 20HS

LA PÁGINA WEB www.ifdsao.rng.infd.edu.ar

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