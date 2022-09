Desde la Multisectorial por el Golfo se movilizaron a la Municipalidad y al Concejo Deliberante

Ayer por la mañana, integrantes de la multisectorial que persigue que no se modifique la ley 3308, se acercaron al palacio municipal y a la legislatura comunal.

En el hall del municipio fueron recibidos por el gerente de la agencia ambiental Oscar Echeverría y por el secretario de gobierno Nicolás Carassale.

Principalmente Echeverría respondió a los presentes que el posicionamiento municipal es no aceptar ninguna afectación al Golfo San Matías y que esta Ley no fundamenta que exista o autoriza un proyecto, sino que es solo la norma en sí misma.

Dijo que la municipalidad destaca que es necesario la licencia social y que un sector de la población no está de acuerdo que se apruebe esta ley en segunda vuelta.

Por su parte Fabricio Di Giacomo manifestó al finalizar la reunión “fueron muy ambiguos, hablaron de que se aprueba una norma y no proyectos, no es en realidad de lo que queríamos hablar, sino de la modificación que hará la legislatura” agregó “mencionaron que la 3308 es una ley de prohibiciones y no de derechos adquiridos, verdaderamente esperábamos un poco más de apoyo y queríamos que el encargado de ambiente sea más concreto”.

“No tuvimos la respuesta que queríamos y que se expresen en contra de la aprobación, tampoco hemos tenido ese apoyo, porque esencialmente esta convocatoria fue justamente porque no contestaron los mails que enviamos para que se expresen al respecto, también lo hicimos lo mismo con en el Concejo Deliberante, necesitábamos mostrar que no hay licencia social, para que entiendan que no queremos la regresión de la ley” sostuvo.

“Ahora nos preparamos para ir a Viedma dónde esperamos que los legisladores recapaciten y no aprueben, al menos que se evite votar el artículo 15 que deroga en parte, el artículo 1 de la ley 3308, violando además un principio constitucional como también el Acuerdo de Escazú que firmó nuestro país, lo que tenemos aquí es una violación a las normas” afirmó Di Giacomo.

“Tenemos mucha gente movilizada, estamos resolviendo el tema de transporte, queremos decirle que también estamos recibiendo apoyo de toda la provincia y que confluirán el día 9 a la capital provincial” concluyó.

