Desde SAE habrá una convocatoria de vecinos por la falta de instalación de garrafones

Este próximo jueves a las 18 horas, los vecinos del Puerto del Este, convocaron a una reunión a los representantes del ejecutivo, del concejo deliberante y legislativos provinciales para tratar el tema de unas cuarenta familias al acceso a los garrafones.

Ana Arredondo, vecina portuaria, comentó a Signos FM “colocaron garrafones a casas donde todo el año no vive nadie, solo concurren en temporada, se hicieron las cosas mal desde un principio, le brindaron el servicio a gente que levantaron departamentos para alquilar y no para los residentes de muchos años, somos varios, respecto al trabajo de colocación de garrafones se inició, pero nunca se terminó” indicó.

“La respuesta que necesitamos los vecinos, es que se diga como se colocaron y cuando nos darán al resto, pero nada que ver con el compromiso que asumió el ex gobernador Weretilneck, que dijo que era solo para los residentes. Por eso expresamos que no todos tuvimos esa suerte, desde hace tres inviernos esperamos, por tercer año nos han venido a decir que se entreguemos los papeles no puede ser que cada llegada del frío nos encuentra protestando” manifestó.

“Si bien todos presentamos cada vez que nos piden las documentaciones, lamentablemente nos tienen con promesas que no se cumplen, por ejemplo yo, como varios, presentamos los papeles desde hace tres años e incluso muchos solicitaron que sea con prioridad, pero no fue así, por ejemplo recibieron los que tienen mayor poder adquisitivo y no los trabajadores, el compromiso fue para los residentes y terminaron dando el servicio en algunos en complejos de departamentos” aseguró la vecina.

“Somos cuarenta vecinos que llevamos más de diez años que estamos en esta solicitud, tampoco tenemos un lugar para comprar garrafas y nos quedamos sin el reemplazo que debe llegar a cada mes, porque si no tienen el servicio, se quedarán sin reemplazo, hoy una garrafa de 10 kilos está 800 pesos” comentó Arredondo.

“Por ejemplo, si debemos usar garrafas comunes, tenemos que usar en invierno, de siete a diez por mes controlando el consumo, esa es la realidad de muchos de los vecinos portuarios aún” mencionó que esta reunión, invitaron a los representantes políticos y la prensa, la nota expresa lo siguiente:

El motivo de dicha reunión es hacerle partícipe de la problemática que nos acoge todos los inviernos: la falta de gas natural; como es de público conocimiento desde hace varios años han iniciado la colocación de garrafones para algunas familias del lugar, habiendo hecho el compromiso las autoridades municipales y provinciales, de que “LOS GARRAFONES SERÍAN PARA TODOS LOS VECINOS QUE RESIDEN AQUÍ”; han pasado “3 INVIERNOS” desde la última vez que colocaron los garrafones, todavía somos muchas familias quienes seguimos esperando se cumpla aquel compromiso.

