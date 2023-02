Desde San Antonio Oeste surgió la critica a la situación interna en la Unter

A continuación una radiografía de la situación interna que vive el gremio y que llevó al conflicto con el gobierno provincial.

Como todos ya sabemos este lunes no comenzarán las clases en Río Negro ya que el último Congreso de UnTER así lo definió.

Quienes me conocen saben que siempre pero siempre banqué las definiciones de las mayorías incluso no acordando y esta vez no será la excepción, aunque no puedo dejar de expresar que entiendo será un grave error.

Nuestro Gremio está atravesando por una interna mezquina que nada tiene que ver con la búsqueda del mejoramiento en las condiciones de trabajo de la docencia de mi Provincia, con una oposición que se ha unificado con el único objetivo de desgastar y destruir a quienes hoy somos oficialismo utilizando prácticas de la vieja política que consisten en destruir al adversario para así luego ocupar su lugar.

….»Las reglas de juego» podría alegar alguien….. el problema se da cuando en ese proceso se pierde de vista que lo importante, lo principal , es preservar a los compañeros.