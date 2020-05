Despidos laborales “son muchos, San Antonio no escapa a la realidad nacional” dijo Ressler

La delegada de la secretaría de trabajo de Rio Negro en San Antonio Oeste, la abogada Jessica Ressler comentó a InformativoHoy Radio sobre la situación en la que les toca actuar como dependencia provincial.

“Lo que está sucediendo en San Antonio, sucede también en el resto de la provincia. La medida adoptada a los efectos de generar la protección de la salud pública, ha repercutido en la economía, en los diferentes sectores económicos y al trabajador lo coloca en una situación muy compleja” agregó que “San Antonio no escapa de esta situación, es importante realmente la cantidad de personas que se acercan a la delegación por cuestiones que tienen que ver, sobre todo con despidos o incluso el incumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que establece la prohibición de los despidos”.

“Nosotros articulamos, como es nuestra competencia legal, el procedimiento administrativo necesario para poder abarcar este tipo de situaciones, la mayoría de los empleadores hacen caso omiso, en poder hacer frente a esta situación directamente, no contestan siquiera los telegramas que se envían, así que imagínate la situación en la que estamos”

“El comercio es el rubro que mayores complicaciones ha tenido. Ahora ha mermado gracias a esta nueva etapa de la de la cuarentena, la gran mayoría han podido abrir sus puertas y tratando de paliar esta situación” expresó que otros rubros que han despedido personal es en lo gastronómico (mozos/as, lavacopas, limpieza y cocina), lo que es enseñanza privada, hotelería, son los más afectados.

“De hecho estamos empezando a recibir esta semana suspensiones concertadas por el artículo 223 bis de la Ley 20744 (*), cuestión que hasta ahora no habíamos recibido. Ya estamos hablando con empresas y comerciantes. Los empleadores están tomando este camino. Desde la Secretaría de Trabajo estamos acompañando el proceso junto con los trabajadores” asimismo comentó “no hace mucho que nosotros estamos tomando esta situación y no lo hacemos en todos los casos, porque intervenimos solamente en aquellos en actividades que no fueron exceptuadas del aislamiento preventivo”.

“El recorte es hasta el 25 por ciento del salario, es decir, garantizar que el 75 por ciento del salario neto del trabajador. Si hay un recorte mayor, como se vio por ejemplo en el caso de Casinos del Río, sí intervino directamente el Ministerio de Trabajo de Nación”

(*)ARTICULO 223 bis: Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las Leyes Nros. 23.660 y 23.661.