Deterioro de rutas nacionales en Río Negro: empresarios denuncian «flagelo» y provincia evalúa acciones legales

El preocupante estado de las rutas nacionales en Río Negro se ha convertido en un «flagelo» que conspira directamente contra la producción y el desarrollo de la provincia, según denunció el titular de la Federación Empresaria de Río Negro, Walter Sequeira. La situación es tan crítica que el propio gobernador Alberto Weretilneck ha solicitado respuestas urgentes al Ejecutivo nacional, encabezado por Javier Milei.

Las rutas 22, 23, 40 y 151 son las más afectadas, con obras paralizadas, una alarmante falta de mantenimiento y tramos que resultan intransitables. La indignación es tal que el gobierno provincial no descarta iniciar acciones judiciales contra el Estado nacional por el incumplimiento de sus obligaciones.

Walter Sequeira, visiblemente molesto, expuso la gravedad del problema que sufren a diario transportistas y productores: «Nosotros venimos haciendo un reclamo junto a todas las federaciones de Argentina por el estado de las rutas nacionales. Tienen un notable deterioro y te quieren implementar la VTV. Todo esto va en contra de las pymes y del turismo, ya pasó un tiempo en el que el gobierno nacional tenía que salir a ayudar».

El empresario no anduvo con rodeos al señalar la responsabilidad del gobierno central: «El gobierno nacional tiene un 40 por ciento del impuesto a los combustibles. Esa plata tendría que ir destinada a las rutas que son un desastre, hay una gran cantidad de accidentes en la Argentina. Dejémonos de tocar la guitarra y de echarle la culpa a los demás, cuando a vos te eligen sabes lo que vas a agarrar, es hora de que empiecen a ejecutar. Hablan tanto de la macroeconomía y tenemos problemas con la microeconomía, la macro son ocho que están alrededor de la Casa Rosada, pero las pymes son las que generan el 65 por ciento de trabajo genuino».

Sequeira graficó la crítica situación con ejemplos contundentes: «Yo ando por todas las rutas y es un desastre, hay lugares donde si vos pinchas una goma no te podés tirar a la banquina por los pastizales, que ya son una arboleda». Y añadió: «Es terrible la cantidad de accidentes que tenemos hoy, en la 22 cuando vas a pasar las vías de Río Colorado tenemos una zanja, directamente no es asfalto. Ni hablar de las rutas 40, 23, la 3 y te hablo de todas las de Río Negro, cuando nos juntamos con las 23 federaciones de la CAME cada uno habla de sus rutas».

Finalmente, el titular de la Federación Empresaria de Río Negro fue categórico: «Si no saben manejar este tema, que lo deleguen, y el impuesto de los combustibles lo están agarrando desde el día que están en el gobierno. Hay que hacer las inversiones que corresponden».