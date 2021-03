Díaz “hay mucha suspicacia con las cifras de contagios en Las Grutas”

El médico del Hospital de Las Grutas, Sergio Días, brindó declaraciones a la AM550 de Neuquén contó “la situación es incierta. Hay mucho de improvisación. Los hospitales modulares en principio estaban destinados a la atención durante la temporada. Nada de eso sucedió. Recién ahora se instalaron, pero sin equipamiento, con una puja entre Provincia y Nación. Y ahora dicen que son para la atención en el invierno, algo impensado”

Díaz, quien es delegado del Fesprosa, se sumó a la polémica por los hospitales modulares en Río Negro.

Tras finalizar la temporada de verano, desde el Ministerio de Salud dijeron que las estructuras para afrontar al Coronavirus (de costos millonarios) no contarán con suministro de oxígeno, algo poco coherente teniendo en cuenta que la enfermedad afecta generalmente el sistema respiratorio.

El médico del nosocomio grutense manifestó que “cuando se inició la pandemia la idea era establecer la cuarentena para reforzar el sistema sanitario. En ese contexto en Las Grutas a fines de agosto en asamblea planteamos que en vísperas de la temporada no teníamos nada. Hay un hospital que se está construyendo hace 5 años, que se licitó 3 veces y que no está terminado. Apuntamos a que se terminara ese hospital, pero la respuesta fue que se iba a hacer y se iba a reforzar con los hospitales modulares. Todo eso quedó en promesas. Se terminó la temporada y no tuvimos ni uno, ni el otro” contó Díaz.

En cuanto a los casos confirmados, y las decisiones que se toman en relación a la realidad epidemiológica de cada lugar, Díaz contó una situación particular en la villa balnearia respecto a los datos Covid: “el monitoreo de las políticas ordena prioridades. Según los datos que provee el Gobierno, en Las Grutas no solo que no se incrementaron los casos de Coronavirus, sino que disminuyeron, eso se presta a suspicacias. En mi caso personal, mi mujer dio positiva, y por contacto estrecho yo también, pero en ningún momento figuramos como aislados en las listas o aplicaciones provinciales. Si en mi caso pasó eso, me pregunto hasta donde llegará esta situación. Me parece sospechoso”.

Agregó el profesional que “la apertura de la temporada nos dejó 8 vecinos fallecidos. Yo no sé hasta qué punto el Gobierno puede decir que en Las Grutas se desarrolló con normalidad. El costo es muy alto”. (fuente MejorInformado)

QUÉ TE GENERA ESTA NOTICIA