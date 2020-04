“Disponemos de suficientes elementos de seguridad para el personal del hospital y los CAPS”

La Directora del hospital “Aníbal Serra”, la médica Paula Iaquinta, detalló a Marítima FM las acciones que se desarrollan en el nosocomio público durante la cuarentena del COVID – 19, y desmintió las versiones en las redes, que aseguraban que faltaban elementos de protección como barbijos, guantes, batines y elementos de limpieza para el personal que se desempeña tanto en el hospital como en todos los CAP, distribuidos en toda la comunidad, al tiempo que detalló como se trabaja ante la aparición de algún caso sospechoso de infección.

“No es verdad lo que se menciona por las redes o comentarios por allí, los elementos de protección están, pero no para despilfarrarlos o malgastarlos, hay algunos que no entienden y los jefes de áreas deben decidir sobre todo el uso correcto” señaló que el equipo de protección personal, en un caso de un paciente con COVID19, los que estarán en la primera línea, deben utilizar barbijo, camisolín, guantes, escafandra o antiparra.

“Repito, no se deben desperdiciar recursos, obviamente no tenemos miles de barbijos, pero el uso debe ser puntual, esto les digo a ellos, siempre hubo todo, incluso los recursos de limpieza, en ningún momento de la reunión con las jefas de enfermeras, me han mencionado que faltan los recursos, pero debemos optimizar y asegurarnos de que todo se pueda tenerlo, todo el tiempo” explicó..

“Está todo muy diagramado, muy planificado, tenemos una normativa interna, donde todo está establecido, de manera puntual. Entonces trabajamos en pos de que todo tengamos la mejor manera con todos los elementos para trabajar” sostuvo.

Respecto a cómo ve la situación en el ejido sanantoniense sobre la cuarentena dijo “vamos bien, pero podríamos estar mejor. La gente no entiende que debe quedarse en la casa. Muchas personas llegan a la guardia del hospital con problemáticas muy menores, la gente por ahí no entiende o no hace caso a los avisos que se dan por los medios”.

“Disminuyó bastante las consultas en proporción general de casi todas las patologías, sí se pueden hacer las consultas con los profesionales, pero también en los CAPS, si vos tenés que hacer un control cada tres o seis meses, si estás bien de salud, lo podemos diferir, pero si hay alguna emergencia cardiológica o una operación urgente se hace se atiende sin duda” subrayó.

“Por ejemplo las apendicitis no esperan, son urgentes. Las cirugías programadas están suspendidas, pero otro ejemplo, si un paciente que tiene cálculos en la vesícula, hace una complicación, se opera. Ante esta situación de excepción, se usa el hospital para las cosas urgentes y emergentes, si aparece un grano en la espalda no vas a ir por eso, se van hacer las cosas que requieran el tratamiento que lleve un riesgo de vida o bien atender una enfermedad compleja” definió.

“Queremos pedirle a la población que se manejen por los canales oficiales de información, sabemos que todos están expectantes, pero quiero mencionar que estamos preparados para que las cosas salgan bien, es un virus nuevo y estamos haciendo bien los protocolos, a diferencia de otros países del primer mundo que están complicados” afirmó.

Señaló que los respiradores, los dos que tenía el nosocomio público de San Antonio Oeste fueron derivados a Viedma, al hospital de cabecera, “los mismos funcionan bien, porque la operatividad se dio de esta manera, se decidió en plenario de colegas médicos que así sea por ello los envié hace dos semanas y lo van a usar en la contingencia, los pacientes con COVID si aparece en San Antonio, deben ser derivados al hospital de cabecera de nuestra zona que es el Zatti” confirmó.

“Si se llega un paciente con coronavirus, tenemos dos ambulancia con respirador que serán utilizadas para derivarlo a la capital provincial, no son obviamente los respiradores que se utilizan en una terapia intensiva, pero son los transportes que están predestinadas para la contingencia” finalizó.