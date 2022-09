Dos jornadas de paro y movilización de ASSPUR «no vamos a ceder en esta lucha»

Trabajadores y trabajadoras nucleados en la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) realizaron hoy un paro provincial, con movilización en Viedma, en rechazo al 22% de aumento en cuota que acordaron los sindicatos ATE y UPCN con el gobierno provincial para el tercer trimestre del año.

Desde ASSPUR se reclamó que el 22% de incremento se dé en una sola cuota y se pidió la urgente convocatoria a paritarias con la participación de ese sector sindical.

La actividad de protesta contó con la presencia de autoridades de la Federación de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), Fernando Boriotti y Jorge Yabkowsk.

Marisa Albano, secretaria gremial de ASSPUR, manifestó que «es una nueva movilización en rechazo al 22% en cuotas». Agregó que «pedimos que se pague -el22%- en una sola cuota y que se sienten a tratar las paritarias nuevamente porque estamos con 75% de inflación y los trabajadores no llegamos a fin de mes, así que creo que es la obligación del gobierno de pagar lo que corresponde».

Durante la ocupación del edificio donde funciona el Ministerio de Salud, la secretaria general del sindicato, Cesira Mullally Bezic, expresó que «no vamos a ceder en esta lucha, de ninguna manera vamos a bajar los brazos, y si hay algo que pudimos hacer en este tiempo es construirnos y si hay algo que sabemos hacer es sostener la lucha».

«Aprendimos que salir a decir lo que está mal, salir a decir cómo un gobierno negocia los salarios y la calidad de vida de los trabajadores que sostenemos la salud pública con gobierno para estatales, que cogobiernan permanentemente a costillas del bienestar a delos trabajadores de la salud, vale la pena salir», remarcó.

La sindicalista expresó que «a diferencia de lo que este gobierno sostiene en los medios, que somos inconformes, que no hay plata, de ninguna manera vamos a agachar la cabeza y no vamos a permitir que el ajuste que está desarrollando, no sólo el gobierno nacional, sino el provincial, sobre la salud pública y los trabajadores estatales, no vamos a permitir que esas acciones sigan socavando nuestra calidad de vida, la de nuestras familias, la de nuestros hijos».

«Porque no solamente ponemos el cuerpo en la calle, vamos entrar a este ministerio todas las veces que sean necesario, porque somos pediatría, ginecología, enfermería que está devastada, con sobrecarga, porque somos los servicios de salud mental, los administrativos, los bioquímicos que trabajamos sin insumos, y somos los que vamos a sostener la salud pública, pero primero que todo nuestro derecho, nuestro reclamo. Y que se acostumbre quien se tenga que acostumbrar que ASSPUR es una realidad», finalizó Mullally Bezic.

Durante la movilización, los trabajadores hospitalarios acompañaron también la protesta de la UNTER y la manifestación en el Ministerio de Trabajo de la provincia.

