Economía rionegrina: Vaisberg anticipó un escenario «muy complejo»

El ministro de Economía de Río Negro, Luis Vaisberg, se refirió a la situación económica presupuestaria de la provincia y sostuvo que «le temo a que los ingresos provinciales y lo que se haga en materia de reactivación económica puedan cubrir los gastos», cumpliendo las proyecciones, en este complicado marco inflacionario.

Dijo no saber si llamarlo miedo o temor pero «es lo que nos preocupa muchísimo» y esto «hace que uno se dedique al corto plazo sin poder ampliar el horizonte de planificación».

«Cuando me hablás del presupuesto vigente remontémonos a cuando las provincias o la Nación tienen que confeccionar su presupuestos, en Río Negro habitualmente en septiembre u octubre del año anterior tenemos el presupuesto entregado a la legislatura, ni quieras pensar la diferencia que tenemos de ese presupuesto aprobado el año pasado con pautas macrofiscales de octubre y una inflación del 36 por ciento estimada», expresó el ministro de Economía de Río Negro, Luis Vaisberg, al ser consultado por la situación presupuestaria.

Explicó que el problema más grande se da con los escenarios de proyección, dado que se hacen de muy corto plazo y de una paritaria a otra las variables cambian.

Señaló que si aumentan los ingresos el presupuesto aumenta, y manifestó que en cierta medida los ingresos vienen aumentando, tanto los de la provincia como la coparticipación nacional, de acuerdo con la estacionalidad de los meses.

Ante la consulta manifestó, no obstante, que no alcanzan a cubrir la inflación en la mayoría de los casos, por lo que el problema «es que al haber una retracción en el consumo, las empresas no venden, la demanda no puede comprar al no estar los salarios acordes y si hay retracción en el consumo genera una retracción, a los dos o tres meses, en el ingreso de las provincias. Es muy complejo el escenario«, afirmó.

En cuanto a cómo se afrontará el tema de los incrementos salariales manifestó que la retracción sería un gran problema sumado al tema inflacionario.

El funcionario provincial sostuvo que en este ejercicio de improvisar y reasignar están hace más de dos años, con el inicio de la pandemia. Manifestó que la inflación es una crisis y la pandemia fue otra y en ambas hay que priorizar, reasignar, poner fechas distintas a ejecuciones de programas de distintos ministerios, «lógicamente que actividades esenciales del Estado nunca se dejaron de prestar, pero la reasignación de partidas es importante», reconoció.

Vaisberg sostuvo que hoy el problema era poder acordar con los gremios. No dudó en afirmar que «la prioridad 1 es salarios y actividades esenciales del Estado como salud y educación». Luego se empiezan a priorizar el resto de actividades.

Respecto a las deudas renegociadas dijo que la renegociación de la deuda en dólares permite hoy tener este gasto, «es un gasto más que tiene la provincia, estar al día, ser previsible en el cumplimiento del pago de la deuda; no hubiera sido posible si no hubiera sido renegociada la deuda a fines del 2020, por que hoy no se podrían estar pagando los intereses de esa deuda».

Remarcó que fue crucial haber renegociado la deuda y achicado los pagos, porque tras pasar la crisis sanitaria «nos está pegando una crisis económica de volatilidad en la cotización del dólar, volatilidad en la inflación, en los ingresos, hoy sirve también para afrontar esta otra crisis, no sé como llamarla, tanta variabilidad en las variables macroeconómicas que te hacen repensar todo».

Mencionó la sorpresa en Estados Unidos ante una inflación del 7 por ciento y «acá tenés del 7 por ciento casi en un mes, la inflación está pegando en varios puntos del mundo».

Ante la consulta sostuvo que en relación con lo energético «no podemos salirnos de la problemática mundial«. Si se analiza exclusivamente Río Negro se mantienen los niveles de producción con alguna expectativa de aumentar niveles de producción, pero aclaró que lo que ha dado el aumento fue aumento en el precio. Manifestó que se hace fuerza desde la provincia para que haya más derrame desde Vaca Muerta para Río Negro y se analizan inversiones en ese sentido. «No somos una provincia con una crisis energética, estamos pensando en otro tipo de energía como es el proyecto de Hidrógeno Verde», sostuvo y manifestó que de alguna forma las provincias pueden ayudar a dar inversiones de este tipo y reactivación económica al país porque «de otra forma no veo cómo las provincias podemos ayudar a contener la inflación o variables macrofiscales como la cotización del dólar».

Finalmente sostuvo que hoy se achicó el corto plazo, que son dos meses o un mes. Resaltó que está afectada la exportación de la fruticultura y se advirtió una recuperacón con el turismo. Analizando Bariloche dijo que no cabe duda de la reactivación y sostuvo que también ha cambiado el perfil del turista, por pandemia o lo que fuera, y la divisa va a empezar en esta temporada, con el ingreso de turistas extranjeros. (entrevista B2000)