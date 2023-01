EdERSA denuncia la vandalización de sus equipos que afecta el servicio

En los últimos días, delincuentes incendiaron un predio que la distribuidora EdERSA utiliza en la localidad de Villa Regina para acopiar materiales, con el saldo de más de 84 postes destruidos.

Fue una desgracia con suerte, dado que el lugar se encuentra contiguo a la Estación Transformadora local, de donde salen todos los alimentadores troncales de la ciudad y sectores aledaños.

En los últimos 10 días, la empresa de distribución eléctrica, y particularmente miles de vecinos, sufrieron por los robos y vandalización de 8 transformadores de media a baja tensión, todos ocurridos en “jurisdicción” de las sucursales Allen y Villa Regina.

El último de los hechos ocurrió en la madrugada de hoy, cuando vandalizaron una máquina de 63 KVA de potencia instalada en Allen, sobre la ruta Nacional 22, que ya había sido atacada en abril de 2022. Anteriormente, el viernes de la semana pasada, en Regina destruyeron otro transformador de 100 MVA ubicado a unos 200 metros del centro de la localidad, que abastecía al antiteatro de la municipalidad.

El incendio ocurrido a pasos de la Estación Transformadora de Regina generó una profunda preocupación en EdERSA. “El fuego se expandió rápido por ese predio y la verdad es que, esta vez, colaboraron las condiciones climáticas para que no ocurriera un desastre mucho mayor. Se nos quemaron 84 postes, que utilizamos todo el tiempo para tareas de reemplazo frente a contingencias o cuestiones de seguridad pública. Pero la realidad es que fue una desgracia con suerte, porque el siniestro no alcanzó redes de media tensión y alimentadores troncales, algo que hubiese ocasionado un enorme perjuicio para el sistema eléctrico de toda esa zona”, explicó el Gerente General de EdERSA, Raúl Barhen.

Los Bomberos reginenses y las cuadrillas operativas de la distribuidora trabajaron rápido para extinguir y, sobre todo, alejar el fuego de la estación transformadora, el corazón verdadero del servicio en toda esa zona del Alto Valle Este. Desde hace días, se reforzó la seguridad en el área, al tiempo que se espera por avances en la investigación del caso.

“Fue una situación que realmente nos puso en estado de alarma, porque no tenemos claro si fue un chico con ganas de jugar una broma o si verdaderamente se buscó hacer un daño mayor. Los ataques contra las instalaciones eléctricas se han tornado recurrentes, es una preocupación permanente”, agregó Barhen.

Para el caso, el Gerente General informó que entre el año pasado y el corriente, “nos destruyeron o robaron más de 80 transformadores de potencia”, con un dato que no es para nada azaroso: “con los últimos 8 que atacaron, sólo entre las jurisdicciones de Allen y Regina llevamos reemplazados por ilícitos nada menos que 59 transformadores”.

Según estimó Barhen, el perjuicio económico se estima cercano a los 100.000.000 de pesos. “De todas maneras, más allá del daño económico, es muy preocupante los riesgos de muerte por electrocución para las personas que cometen los ilícitos y para terceros que pasen por el lugar y contacten en forma imprevista. A estos aspectos se agrega una preocupación creciente por el consumo de los materiales que están destinados a reparaciones y mantenimiento normales, y que en esta situación debemos usar para reemplazo de los cables y equipos que son vandalízalos o robados para reponer el servicio. En el caso de algunos materiales específicos estamos agotando el stock y, sobre todo en esta época, nos topamos con muchas dificultades para conseguir los mismos. Además de las dificultades de las fábricas para importar algunos componentes, en general dan vacaciones a gran parte de su personal. Si no paran estos vandalismos y robos, tenemos riesgo cierto de no tener posibilidades de reponer el servicio en algunos casos puntuales. La verdad que es una situación muy preocupante”, culminó el directivo.

