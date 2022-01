Editorial: apurados

Arrancó el año. Caluroso. Como lo será el 2022. No fue de la mejor manera. Los contagios con la tercera ola como lo dice su nombre, es por ahora una marea de contagios incontenible.

Del ultra encierro del 2020 y parte del 2021 con las restricciones en el verano pasado, a la liberación de este, sin que la pandemia haya concluido. Solo quedan los recaudos personales, los cuales muchos no lo efectúan.

Los contagios van a continuar, aumentarán por momentos, habrá mesetas, resurgirán, hasta tanto haya no vacunados, poca responsabilidad individual, el virus seguirá mutándose para adaptarse a la sociedad que tenemos, ya la conoce, sabe que los humanos son inconsecuentes, por eso sigue prevaleciendo por encima de todo y de todos.

El Covid marca el ritmo de la economía, del verano y de la política. Esta última debería estar descansando, pero la gente de Juntos por el Cambio le pone más calor al verano.

Si alguien escuchó los audios del ex concejal y ex legislador por el Frente para la Victoria, hoy del lado del PRO, Luis Esquivel, muestra algo rayano al descaecimiento.

Esquivel pide que todos los que están en alianza con JSRN, en este caso rompan, que renuncie Carassale, que armen bloque propio Turri (como lo hizo Rodríguez) y porque no Tomassini aunque no la nombra “hay que matarlo a denuncia a Casadei todos los días” dice el ex secretario de hacienda de Javier Iud, que justamente lo nombra a su ex amigo, señalándolo como candidato a intendente para el 2023 por la “ola verde”.

Aunque algo banal en algunas expresiones, Esquivel en ese «sincericidio» pide que salgan a vilipendiar a la gestión municipal, esto es porque seguramente utilizará los medios y las redes sociales. Quizás porque dueños de medios sanantoniense, se reunieron en Cipolletti con Tortoriello, para sentar las bases de Juntos por el Cambio por estos lugares.

Precisamente, el diputado nacional desde Cipolletti, lanzó su precandidatura a gobernador, con anticipación, entonces aquí les entró el apuro.

Pero en el montón de “sugerencias” que expresa en ese audio viralizado, algo interesante en lo que dice el ahora titular de un partido vecinalista, damos la razón a Esquivel cuando sostiene que, si quieren ser opción en el 2023, deberán fortalecerse como partido, así “desbandados” y en alianzas con los opositores, no tienen posibilidad.

Juntos por el Cambio carece de un líder nato en San Antonio Oeste, todos quieren ser dirigentes. Efectivamente, esos adelantados que fueron a la ciudad del alto valle a ofrecerse, ven esto que acontece: no hay quien marque “tendencia”.

Esquivel los conoce, sabe de la capacidad de trabajo de Javier Iud, del liderazgo de Casadei, de que Alberto Weretilneck mide muy bien en estos sitios y además da por terminado al peronismo. El mismo fue parte de ese justicialismo y conoce que no puede dar por finalizado nada, que incluso el Frente de Todos se reinventa hasta en las derrotas.

Parece que están apresurados, quizás porque las elecciones serán en un año y tres meses. Probablemente empezar a armar la campaña ahora sería un error, porque nadie sabe como será el corriente año. Tan incierto en todo, que hasta la premura política puede resultar deficiente.

