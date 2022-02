Editorial: ¿Cuál es la oposición?

ATE sigue en rumbo con los gobiernos municipales y el gobierno provincial. Ejemplos sobran, uno de ellos, en San Antonio Oeste. Casadei un día antes del arribo de Rodolfo Aguiar, firmó un pase a planta de unos 86 contratados. Lógicamente esto no fue casual.

Hay voces que se sumaron al reclamo de que no debían ser todos, porque incluso superan lo establecido por la Carta Orgánica. También es cierto lo que dijo el sindicalista de UPCN, eran los mismos que el actual intendente rechazó antes de asumir.

En aquel momento, siendo electo, Casadei envió carta documento a Ojeda, este para no irse con inconvenientes legales, cedió y se retractó.

Pero así es la política, los opositores también hablaron de esto en la última sesión, aunque sí está claro, es la estabilidad laboral que consiguen muchos ciudadanos locales, es lo importante más allá de las diatribas ulteriores.

Nos lleva a la pregunta ¿Cuál es la oposición? La que está por jugar fuerte con un medio de comunicación con informes semanales en pocas semanas o la que construye políticamente para ser opción en el 2023 o la que sale a caminar las bases y las calles o la que vemos en la legislatura comunal.

Sabemos cómo están parados los contendientes principales en Río Negro con la encuesta del consultor Pablo Díaz, aparece una polarización, pero esta vez entre Tortoriello y Weretilneck. Hoy no hay duda que ambos son los que dirimirán las elecciones el año que viene.

En San Antonio, una porción del PRO y el radicalismo está con Casadei, una fracción del peronismo se alió a JSRN con Javier Iud a la cabeza, algunos de sus ex funcionarios están trabajando en el actual gobierno. Otros “coquetean” desde afuera.

JSRN, el peronismo, Juntos por el Cambio, no tienen candidatos, se habla de ex comisarios, ex diputadas, de legisladores, ex concejales, actuales funcionarios, e incluso de ex intendente, todos nombres en danza y sueños de muchos, demasiados, incluso más de los que pregonaba Calderón de la Barca.

“Muchas mesas de café y nada concreto” dijo Casadei en una entrevista hace poco. Es así. Lo hemos evidenciado en esta columna en otros tiempos antes de las elecciones del 2019, terminó siendo lo que se vaticinaba.

Lo que ahora se profetiza, es nada. Solo intentos de ser, sin deber ser. No es filosofía existencialista, sino que es el uso de la razón pura (como la crítica de Inmanuel Kant).

Estamos en los albores del año político, la encuesta PGD es un muestreo de dónde estamos parados y el partido gobernante aún se muestra fuerte. La imagen de Carreras sigue siendo alta y la estimación por el gobierno es muy significativa.

La oposición sabe que debe enfrentar la fortaleza del oficialismo, lo dijeron en la reunión del fin de semana pasado del peronismo, anteriormente en la de Juntos por el Cambio. Está demostrado en las mediciones y en ellas, lo que la gente pretende.

