Editorial: el riesgo de la apatía en tiempos de definiciones políticas

El centro de atención viró este fin de semana hacia Buenos Aires, con los vertiginosos cierres de listas donde La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo tendrán su primera gran batalla en las urnas. En el medio aparece la alianza Somos, que captó a varios dirigentes que no comulgan con los espacios mayoritarios.

Los cierres de listas en estas circunstancias son siempre excepcionales: cabildeos, negociaciones, promesas y candidaturas testimoniales nunca faltan.

Los tiempos se acortan y llega la hora de definir candidatos. En Río Negro, algunos ya lo hicieron, incluso apelando a encuestadores amigos para ejercer presión.

El caso de Pedro Pesatti es ilustrativo. Se daba por hecho que encabezaría la lista al Senado, pero luego surgió el nombre de Facundo López. Allí radica el dilema del gobernador Weretilneck. Pesatti es peronista —aunque esté afiliado a JSRN— y su pensamiento no ha cambiado. Es conocido por fustigar de manera permanente al gobierno de Javier Milei, algo que el gobernador busca evitar. Weretilneck prefiere marcar diferencias con la Casa Rosada sin confrontar directamente, al señalar que los intereses nacionales no coinciden con los provinciales.

Y no le falta razón. Las recientes declaraciones de Milei en el Jockey Club de Buenos Aires, donde exigió a las provincias reducir el gasto público —incluyendo el despido de empleados estatales y el congelamiento de salarios—, chocan de frente con la realidad de Río Negro. Aquí, los gremios presionan con fuerza. UnTER, por ejemplo, aceptó un acuerdo salarial mínimo, en parte condicionado por su propio panorama electoral interno, que podría marcar un giro hacia sectores más combativos.

A esto se suma el desbalance en las cuentas provinciales: buena parte de lo recaudado es absorbido por Nación y no se redistribuye equitativamente. Los gobernadores lo hicieron notar en el Congreso, impulsando leyes que tensaron aún más la relación con Milei, quien respondió con discursos cargados de antifederalismo.

El gran interrogante es cómo el oficialismo conseguirá votos en cada distrito. En San Antonio Oeste, la ciudadanía deberá elegir entre Martín Soria, Lorena Villaverde, Juan Martín o el candidato de JSRN. Ninguno es nuevo en estas contiendas. No hay renovación de figuras. Los mismos nombres de siempre encabezan las boletas, sean protagonistas históricos o recién llegados.

La clave estará en el acompañamiento. Según encuestas de la consultora Vignone, la candidata de LLA figura entre las de menor intención de voto. Sin embargo, resta realmente saber si los electores votarán por el partido de Milei, lo que podría darle un impulso extra a Villaverde en la recta final.

El peronismo mantiene su caudal histórico, mientras que JSRN se le acerca. Pero el dato más significativo es el alto porcentaje de indecisos: 34%. El desafío será cómo captar ese voto y cómo movilizar a un electorado que no se siente representado. La participación es clave para sostener la democracia.

Un reciente estudio de la consultora DC, realizado entre el 8 y 9 de julio, revela que el 39,1% de los encuestados no vota porque “siempre es lo mismo”, expresión de una constante decepción política. El 24,3% dice no sentirse representado por ningún candidato, y el 23,9% responsabiliza a los partidos tradicionales por el desapego ciudadano. Por último, el 12,7% afirma que no vota porque “las elecciones están polarizadas” y se elige más por rechazo que por convicción.

Esta tendencia merece especial atención. La caída en la participación puede ser decisiva en provincias como Río Negro, con un bajo padrón electoral. Un leve descenso en el voto puede modificar por completo los resultados. Y esa es, quizás, la verdadera batalla que hoy se libra en las sombras de la política.