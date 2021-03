Editorial: encuestas y contendientes

El año político está marcado por toda la realidad actual: posible segunda ola de Covid19, vacunas y situación económica.

El gobierno rionegrino tiene la premisa de mantener la paz social, aunque siempre le salen sucesos que alteran el curso pretendido.

Esta paz social es la que quiere Juntos Somos Río Negro comenzó a desandar un camino a obtener su segundo diputado nacional.

Hoy el senador Weretilneck no da más pasos impensados, no sucederá como el 2017, dónde el reclamo antinuclear atravesaba gran parte de la población y aún más en la zona atlántica rionegrina.

Los caminos conducen siempre a las contiendas electorales, con el acompañamiento del pragmatismo presente en la mente del del jefe del partido, envía hacer encuestas de posibles postulantes como de los intendentes de cada una de las grandes localidades, incluida a San Antonio Oeste. Por más que lo nieguen, las mediciones las pidió “el partido”.

Las dos encuestadoras encargadas tienen a los mismos tres precandidatos a medir: Mónica Silva, Mercedes Iberó y Agustín Domingo.

Con quién lo habló Weretilneck de estos tres postulantes, primeramente con Pedro Pesatti, luego Cides y López, posteriormente con el resto, en este tándem final entra Arabela Carreras.

Weretilneck tiene un capital político construido, casi inamovible, su gobierno aún sostiene esa “paz social”, trabajó mucho en la relación eficaz con ATE, realizó cuantiosos pases a planta permanente, mientras que Arabela consolidó mejoras en la situación de los empleados públicos y pudo destrabar las paritarias en pocos días (no así con UPCN que sigue inflexible).

Estas acciones y otras, le permitió al ex gobernador, por ejemplo, ganar Viedma. Actualmente su intendente (y ex vicegobernador), es el otro con mejor imagen, pero es cierto, no solo esto se cimentó con obras estructurales que están en marcha, sino también con un trabajo que desplegó en la capital, su secretaría de Desarrollo Social, dónde trabajan en los barrios de manera considerable. Eso, es hacer política. No es nuevo, emula quizás lo que hacía Jorge “el flaco” Ferreyra.

El trabajo con las juntas vecinales, el dialogar y al menos cumplir con las promesas, es dónde efectivamente se debe poner hincapié en la política municipal. No solo son obras o anuncios, también es trabajo casa por casa, manzana por manzana.

Pero estas elecciones van dejando interesantes lecturas. Aníbal Tortoriello será candidato a diputado, sin contar con la alianza con la UCR. Quizás el cipoleño prevé una contienda durísima entre los “boinas blancas” y no queda margen, debe empezar a posicionarse a nivel provincial, tiene el apoyo de los “popes” nacionales, que llegarán en breve para el lanzamiento en Bariloche.

Justamente Tortoriello ayer en Villa Regina junto a Juan Martín, refrendaron que son oposiciones a los gobiernos (provincial y nacional).

Por su parte el peronismo sabe que el contendiente a batir es JSRN. El justicialismo deberá apuntalar a sus candidatos, que aún dirimen quién será. Esencialmente, el Frente de Todos, no tiene un liderazgo característico a nivel provincial, Doñate y Soria, más allá de los abrazos, siguen en sus diatribas.

Tampoco lo tiene la UCR y este lugar lo quiere ocupar Direne. El valchetense, en una reunión en San Antonio Oeste, sumó también a varios radicales de Las Grutas, fortaleciendo su candidatura en la zona.

Igualmente, en San Antonio, como lo señalábamos semanas atrás en esta columna, Casadei aún mantiene el liderazgo significativamente como dirigente e JSRN, sin opositores ostensibles y representativos. Posiblemente no tenga problemas que el postulante a la cámara baja por el partido provincial triunfe por estos lados.

Tendrá que trabajar mucho. Deberá pedir más acompañamiento a su gabinete, el cual no todos están alineados al oficialismo en el momento de hablar de campañas políticas.

La incógnita es si esta situación electoral, también escatima el trabajo de esos funcionarios. Pareciera que sí. Las alarmas están apareciendo. Se pueden ver en los comunicados, mensajes y posteos de la ciudadanía.

