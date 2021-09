Editorial: inaudito

Que semana política, ¿será igual la que viene? En fin, estamos en tiempos de campañas, cuando decían “es una elección más de medio término”, no lo es, todo lo contrario.

La liosa situación de Juntos por el Cambio entre Matzen y Tortoriello, tras la andanada de notas y contranotas de la diputada nacional, el triunfador de la interna contrapuso que no entiende la reacción de la allense y habló de “juego sucio”. No se amilana el cipoleño y además acusó que hay una especia de campaña de desprestigio. Sigue la interna.

En la otra vereda el peronismo con su singular forma post campaña, Doñate los hizo viajar a “todos” a Buenos Aires e iniciar la catarsis para volver a resurgir tras las difícil PASO. Las reuniones en la Capital Federal fueron, por un lado, apuntalar a sus intendentes apresurando obras y subsidios, la otra, afianzar la campaña. El representante local Noale, si bien pudo concretar algunas reuniones, aún no comentó puede arrimar a San Antonio en estas semanas venideras.

En JSRN, Alberto Weretilneck marca la cancha. Con la ley de hidrocarburos sacó a relucir su contrariedad a lo propuesto por Casa Rosada, para destacar el provincialismo, además de sus recurrentes conversaciones con el aun mandamás del gremio de los petroleros Guillermo Pereyra por las leyes nacionales y provinciales. Seguirá el oficialismo rionegrino apuntalando esta acción de campaña que le vino bien para las elecciones primarias.

Mencionando JSRN, por estos pagos, el bloque de concejales se abroqueló, sin espacios para díscolos. Fue tras la reunión con el intendente Casadei e impidió la interpelación del funcionario Martín Millán, solicitada por el FDT, por la supuesta venta irregular de una topadora, un bien público que, según el ejecutivo, tiene absolutamente comprobado que era un material inservible y que se hizo lo correspondiente.

Llama la atención que el bloque oficialista en la legislatura comunal no conozca la división de poderes, porque señaló que no acompaña la interpelación, hasta tanto esté el dictamen de la justicia, como si los poderes del estado van en consonancia. Hasta lo que se sabe, el ejecutivo, el legislativo y el judicial van separados.

No es excusa para no interpelarlo a Millán, esperar un dictamen de la justicia, solo bastaba señalar que no acompañaban porque es funcionario del gobierno de su mismo signo político y quedaba más decoroso.

Incluso el pedido insólito que le realizaron al fiscal para que responda si existe una investigación en marcha. Harto conocido por todos los medios que eso sucede e incluso estaba en la nota del pedido del justicialismo. Pero esta acción fue para justificar que dejan stand by el requerimiento del Frente de Todos, a nuestro entender es inaudito. Como inaudito suena que hasta el momento el funcionario no haya ido al menos a dar explicaciones a su bloque y si se reúna por separado con algunos de ellos.

Como también resultó extraño a muchos el arribo de la arquitecta Labiunda para reemplazar a Dalmasso. Tras la reunión con Javier Iud, el martes a la mañana, el intendente Casadei tomó la decisión de que la ex concejal y ex funcionaria de gobiernos anteriores se haga cargo de la cartera y se hará cargo del mismo equipo que tiene Planificación.

Iud, que va absorbiendo a varios de sus ex laderos para integrar a JSRN, tras la reunión que concretó hace unas semanas atrás, en la cual varios compañeros y ex funcionarios estuvieron presentes, no era ilógico que los que van “saltando el charco” aparezcan actualmente en las filas del oficialismo.

Pero la reestructuración municipal no queda solo aquí. Habrá más, probablemente en algunos sectores administrativos que deben darle “una vuelta de rosca” aparezcan novedades. Incluso, mirar hacia el bloque de JSRN, este debe encontrar la conexión con el ejecutivo y con ellos mismos.

