Editorial: inconveniente

Arabela Carreras afirmó que trabaja en conjunto con el gobierno nacional porque hay “muchas coincidencias” entre las gestiones y “tiró un lazo” dijo “hay que darle tiempo al gobierno nacional para que encamine las soluciones que todo el país le está demandando”.

Hace poco más de un par de semanas, Adrián Casadei se reunió con el intendente de El Calafate Javier Belloni, si bien señalaron en “avanzar en municipios turísticos” posteriormente, el promotor de ese cónclave, el ex legislador Javier Iud comentó que “esa reunión era abrir una puerta para acercar al gobierno municipal de San Antonio, con alguien que tiene conexión directa con Nación”.

Casadei también habla con Alberto Weretilneck para obtener a futuro, algunas obras nacionales. En los próximos meses, luego que el país refinancie su deuda y comience a fortalecer de obra pública a las municipalidades, quiere conseguir algunas.

El mandatario sanantoniense no desea perderse de ese tren y “va amontonando” las relaciones con allegados a Nación.

El inconveniente que tiene Casadei es que muchos de sus aliados locales no se sienten cómodos, ni con esa línea, tampoco con JSRN.

Un ejemplo es el concejal Matías Rodríguez, quien en su posteo contra el ministro de salud Ginés, puso de manifiesto su contrariedad lógica a Nación. El edil pertenece a la UCR, y participa dentro de la alianza del partido provincial, como señalábamos, JSRN trata de encauzar sus rieles hacia Alberto Fernández.

No les gusta a quienes son del PRO o Cambiemos esa tesitura, no les agrada, pero un gobierno provincial no va a negociar nunca con quien no está en el poder, también es pura lógica.

Ponemos de ejemplo a Rodríguez porque, como aliado extrapartidario, evidenció mediante mensajes de wasap su intención de ser intendente a futuro, otros como él, esperan su turno y no son afectivos a JSRN. Son ambiciones razonables, pero no a tres meses de iniciar un gobierno del que es aliado.

El gabinete de Casadei, donde los recelos están a “flor de piel”, hacen que cada uno tome decisiones para “quedar bien” o con la tribuna, o con el intendente, o con la secretaria coordinadora.

Es más, muchos pasan por alto a los secretarios/as y van con sus decisiones e inquietudes de manera directa con el mandatario o Marcela Rossio, sin consultar primeramente a quien deben darle precisiones iniciales, a sus superiores inmediatos.

Este lunes Casadei convocó reunión de gabinete ampliado, probablemente allí “pegue una vuelta de tuerca” a su equipo que, a cien días de gobierno, muchos se están quedando con el “poncho flojo”.

Por otra parte, desde el Frente de Todos prepara, al regreso del “part time” del Concejo Deliberante, una serie de pedidos de informes. Muchos de ellos apuntan al secretario de hacienda Joaquín Landivar, que nombró esta semana, a otra ex funcionaria del peronismo como tesorera, la saliente secretaria de turismo Nadina Gutiérrez.

Según el peronismo, Landivar deberá responder esos pedidos de informes por el manejo de las cuentas públicas, incluso muchas de las que se hizo con el gobierno de Luis Ojeda.

Hasta ahora los ediles justicialistas no recibieron las respuestas de los pedidos de informes, de los tres presentados, solo uno de palabra, al igual que los gobiernos predecesores, el ejecutivo no responde.

Aunque era sabido que el PJ sanantoniense venía derrotado antes de las urnas, el bloque del Frente de Todos no quiere quedarse solo como minoritario, “sin dejar pasar como si nada” dicen, es orden de Luis Noale el iniciar mayores debates dentro del recinto legislativo comunal.

Justamente Noale, quien tiene los avales para estar dentro de los congresales del peronismo provincial, recibió el llamado de Soria para comentarle lo de Alejandra Mas. Seguramente el legislador sanantoniense espera un lugar entre los de la lista de unidad.

En esto Martín Soria sostiene a los aliados como el ex secretario de gobierno que ´”se quedó” en su línea.

Las lealtades vienen con premio.