Editorial: Picardía

“Picardía”, el personaje de José Hernández sumó a su libro “Martín Fierro” lo mostraba como un sujeto que sacaba provecho de ciertas situaciones, utilizando el ingenio.

Algo parecido sucedió con los videos de Alberto Weretilneck, quien sus seguidores lo postearon en sus redes, lo viralizaron, si bien el video tiene algunas semanas, estos últimos días fueron más frecuentes sus apariciones.

Si uno observa en el muro de Facebook del ex legislador Javier Iud, uno de los primeros en levantar el video, verá que varios de los justicialistas que lo acompañaron lo alientan en este rol que tiene desde hace más de un año, siendo parte de JSRN y actor principal varias de estas cuestiones políticas.

Así como Iud, otros se hicieron eco. Incluso muchos de los seguidores del actual senador pusieron énfasis en una parte de la letra «he intentado encontrarte en otras personas, no es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo…”, si esto no es “Picardía”…

Varios medios se hicieron eco de esto, además, puntualizaron que supuestamente a la actual gobernadora Arabela Carreras no le gustó el mismo. En realidad, no hubo palabras alguna de la mandataria. Incluso especulan que pidió borrar los videos a sus seguidores, no existe tal infantilismo en política.

Carreras entiende su lugar, conoce que este fue su mandato y sabe quien lidera el partido. También ve las encuestas. La mandataria no es improvisada en la política.

Este domingo la gobernadora estará en Roma, en la canonización de Artémides Zatti. Antes de viajar debió sortear el problema que se generó en Villa Mascardi, dónde incluso la iglesia católica tiene tierras allí, de la mano del obispado de San Isidro.

JSRN es un aliado importante en el senado y en diputados. El pedido de desalojo fue consecuente a la “sociedad” temporal y lógicamente, por la presión de varios factores económicos y políticos.

Los partidos provinciales se ajustan según el gobierno nacional de turno. Sucede en todas las provincias. Incluso algunas gobernadas por la oposición, que dependen de la billetera nacional.

Precisamente esa billetera es la que todos atrae, porque Capital Federal, es el único lugar en país que puede girar dinero para obras. A la espera de reestructuración de los presupuestos, Casadei, que viajó a España con el ministro Banacloy, sigue bregando en CABA, por el dinero de lo ya licitado.

Van a ingresar estos próximos días financiamiento que fueron gestionados por Fabrio Mirano. Un caso interesante lo del ex concejal, quien arriesga su dinero para tramitar servicios y capacitaciones.

Mirano se postula en la nómina de los que quieren ser intendente, lo afirma, lo mismo señaló Jessica Ressler. Ambos salen afuera a buscar, desde sus funciones, para proporcionar beneficios. Caminan pasillos nacionales. Incluso varias veces acompañan al intendente en esta faena.

Raro caso de los funcionarios municipales. Ninguno siquiera concurre a Viedma a sentarse con ministros o secretarios. No se suman a las negociaciones con el intendente. Hoy casi ninguno de ellos debe conocer los pasillos burocráticos.

Esta es la diferencia con Marcela Rossio, que sí se maneja muy bien, por su experiencia previa. Consiguió estos días, por ejemplo, que los afiliados de IPROSS puedan hacerse resonancia magnética en San Antonio y no trasladarse a Viedma.

Estas gestiones, muchas, pocas, pero suman.

No sirve sentarse a pelearse con vanas discusiones con la oposición en el Concejo Deliberante, ni vociferar por audios de WhatsApp a los vecinos. No sirve salir en medios a señalar que se tiene la razón en contraposición de lo que expresan especialistas o ambientalistas.

Solo sirve generar beneficios para la comunidad. En las decisiones finales de cara a las elecciones, esto también es una libra más en la balanza.

